網熱議「若開戰替代役要幹嘛？」　役政署回應了

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者楊蕓／台北報導

中共軍機近期不斷越過海峽中線，台海緊張情勢升高，有網友提問若真的開戰，「沒有接受過軍事訓練的替代役要做什麼呢？」引起熱議。民進黨立委羅美玲30日在立法院質詢時，指出近8年替代役男召訓率低，接著詢問發生戰爭時，替代役要扮演什麼角色。對此，內政部役政署長龔昶仁回應，替代役男召集會依照役別專長分組，至於召訓比率偏低會檢討改進。

民進黨立委羅美玲、國民黨立委陳玉珍30日在立法院內政委員會質詢時，關注近期兩岸緊張情勢升高，若發生戰爭，替代役能否動員，以及扮演什麼角色等問題。

▲近8年替代役男列管及召集人數統計。（圖／羅美玲辦公室提供）

羅美玲指出，替代役男服役期滿退役後須納入備役編管，退役8年內要召集服勤。但根據近8年替代役男列管及召集人數統計，列管總人數31萬8千人，分別編入防災救護組、治安維護組、社會服務組和公共服務組，總召訓人數僅有7013人，占2.2%。

根據統計，其中防災救護組列管三萬人中，召集人數僅14位，佔召訓比率的0.05%；治安維護組召集人數掛0、社會服務組佔0.26%，公共服務組雖是所有組別最高，但也僅佔召訓比率的5.53%。

羅美玲表示，最近共機頻頻擾台，網友在討論當遇到戰爭時，替代役要幹嘛？龔昶仁回應「替代役根據役別專長，可以分為防災救護組…」羅美玲接著問，若真的發生天災地變或戰爭，能否動員？她質疑，即使能動員，但替代役沒受過軍事訓練，他們能做什麼才是重大問題，龔昶仁則回應召訓制度會進行檢討。

▼立法院內政委員會，役政署長龔昶仁。（圖／記者屠惠剛攝）

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