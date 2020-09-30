別想打混了！教召將改1年1訓14天　林為洲加碼討論重啟徵兵制

▲國民黨立委林為洲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國防部長嚴德發29日表示，已完成後備改革方案規劃，據了解，國防部規劃後備教育召集原本為2年1訓，一次5到7天，未來擬改為1年1訓，一次14天。對此，國民黨立委林為洲30日在立法院受訪時表示，在國家有需要、兩岸情勢緊張、有外來威脅可能的情況下要提昇戰備，他不反對，甚至是否考慮重啟徵兵制都應該討論。

中共解放軍機近日一再擾台，甚至數次飛越台海中線挑釁，台海情勢更顯緊張。嚴德發29日在立法院受訪時表示，就作戰需求而言，希望能夠教召戰力越強的後備軍人參加常備部隊，雖然目前仍以義務役的人居多，但已經開始逐年下降，現在一年期義務役的人數已經從69萬人降到47萬人，軍事訓練役則逐年提升，將來比例會逐年調整。

嚴德發並表示，有關後備戰力改革已經在規劃研議，包括教召次數、天數、後備裝備、訓量都在已在檢討，目前已接近完成規劃階段，未來國防部會對外公布。傳出國防部初步方案是後備教育召集擬從原本的2年1訓，一次5到7天，更改為1年1訓，一次14天。

對此，林為洲30日受訪時表示，以前在承平時代時，教召沒什麼落實，很多人都說去那邊看電影看到飽、讀兩三本書，已經失去真正教召的意義。對於教召擬改成14天，等於是下一梯開始會被教召的人比較辛苦，也顯示兩岸現在的情況是緊張的。

林為洲表示，在國家有需要、兩岸情勢緊張、有外來威脅可能的情況下要提昇戰備，他不反對，甚至是否考慮重啟徵兵制都應該討論。

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