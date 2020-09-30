　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

缺戰力！後備軍官缺員破6成、士官4成　義務役預官停考斷來源

請按讚支持ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

中共解放軍軍機近日一再擾台，甚至數次飛越台海中線挑釁，讓台海情勢更顯緊張，也掀起大眾對除役年齡、徵召、後備戰力等問題的討論。不過，依據立法院預算中心發布的報告顯示，我國今年軍官缺員超過六成，士官也缺員達四成，如果沒有妥善解決，恐怕會影響到後備戰力。

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲後備軍官缺員超過六成。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

根據《自由時報》報導，立法院預算中心分析，我國除了軍事訓練役後備軍人受召訓比例偏低的問題以外，還有後備軍士官缺員的現象，由於去年已停止考選預官、預士，相當於中斷義務役後備軍士官列管的來源，軍、士官的缺員比率也一年比一年還高，今年士官缺員從原本的22.14％增加至43.87％，軍官更是在4年內從39.1％飆升至60.18％，僅士兵的缺員比率變化較小，每年約介於3.28％至4.46％之間。

由於近日中共解放軍軍機一再擾台，甚至數次飛越台海中線挑釁，對於後備戰力問題，國防部長嚴德發曾表示，國軍現行常備部隊以志願役為主，而後備軍人的編管結構有3層，包括志願役、1年期的義務役、4個月的軍事訓練役，「就作戰需求而言，當然希望能夠教召戰力越強的後備軍人參加常備部隊。」

嚴德發也提到，「有關後備戰力改革已經在規劃研議，包括教召次數、天數、後備裝備、訓量都在已在檢討，目前已接近完成規劃階段，未來國防部會對外公布。」軍方人士29日透露，從初步方案看來，未來後備教育召集將從2年1訓，一次5至7天，更改為1年1訓，一次14天，最快明年起開始實施，但全案還在規劃中，尚未定案。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「3分16秒片」外流禍首竟是他　台版N號房裡無恥自誇：萬勿錯
「華岡5人幫」小鬼400億貴婦摯友曝！　起底婆家超狂背景含金
范逸臣、田中千繪復合！　《海角》CP情纏12年…十指緊扣全被
竹科李宗瑞！娶星座正妹初夜就劈腿　閨房記錄50女！D槽資料夾
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「後備教召」更硬了！明年起加大訓量　1年1訓每次14天

川普「10月驚奇」美軍會開戰？軍系前國代：解放軍南海台海雙輸

缺戰力！後備軍官缺員破6成、士官4成　義務役預官停考斷來源

大陸實驗軍艦曝光　神似美軍「海洋獵人」無人艦

「後備教召」更硬了！明年起加大訓量　1年1訓每次14天

川普「10月驚奇」美軍會開戰？軍系前國代：解放軍南海台海雙輸

推力升級！解放軍殲-20將裝上「WS-15」發動機...作戰效能超F-22

指控土耳其F-16擊落蘇-25　亞美尼亞國防部：飛官當場死亡

快訊／土耳其否認指控：沒有擊落亞美尼亞任何軍機

美軍出動雙打擊群　雷根號與美利堅號聯合演訓

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

缺戰力！後備軍官缺員破6成、士官4成　義務役預官停考斷來源

大陸實驗軍艦曝光　神似美軍「海洋獵人」無人艦

「後備教召」更硬了！明年起加大訓量　1年1訓每次14天

川普「10月驚奇」美軍會開戰？軍系前國代：解放軍南海台海雙輸

推力升級！解放軍殲-20將裝上「WS-15」發動機...作戰效能超F-22

指控土耳其F-16擊落蘇-25　亞美尼亞國防部：飛官當場死亡

快訊／土耳其否認指控：沒有擊落亞美尼亞任何軍機

美軍出動雙打擊群　雷根號與美利堅號聯合演訓

中國衛星號稱跟拍到「F-22隱形戰機」　網笑炸：YouTube一堆

多維TW／欲全面壓制中國　美六代戰機趕進度

蕭亞軒合體小男友…素顏出門吃鍋　親曝結婚進度！

日職／王柏融本季對直球打擊率超狂　對手狀況好照樣挨轟

復合田中千繪「進度神速」！　范逸臣同居細節曝光…進出她家如男主人

昨籌足2500萬與人保！　許金龍交保首日07：52蘭雅派出所報到

北市138張罰單共22萬元恐撤銷　「移動式測速」疑違法3取締點曝

奶茶控必須筆記！好喝飲品在家輕鬆做　秋天最配楓糖、蘋果風味

「台版N號房」網站起底！3分16秒片從這流出　無名小站正妹也受害

換完「變速箱油」車子卻不順？油品規範、正確工序最重要

突然站起總頭暈目眩？　小心！罹患失智症機率增加

與兒子的男友共處一室！陳淑芳《親愛的房客》逼哭全劇組

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

軍武熱門新聞

「後備教召」擬更1年1訓1次14天　明年起實施

殲-20將裝「WS-15」發動機　推力大升級！

10月驚奇美軍會開戰？前國代：解放軍南海台海雙輸

土耳其F-16擊落蘇-25　飛行員當場死亡

教召變硬了！操課菜單曝光：下一梯保重

土耳其F-16擊落亞美尼亞「蘇愷-25」

中國衛星號稱跟拍F-22　網：YouTube一堆

美軍將襲擊南沙島礁？　環時總編：解放軍奉陪到底

大陸實驗軍艦　神似美軍海洋獵人

欲全面壓制中國　美六代戰機趕進度

美軍雷根號航艦與美利堅號聯合演訓

「忍者飛彈」旋轉鋼刀剁掉蓋達高層　

後備軍官缺員破6成、士官少4成！

陸首艘「萬噸級海巡船」廣州出塢

更多熱門

相關新聞

「後備教召」擬更1年1訓1次14天　明年起實施

「後備教召」擬更1年1訓1次14天　明年起實施

國防部長嚴德發昨天在立法院表示，已完成後備改革方案規劃。軍方人士昨晚表示，根據初步方案，後備教育召集原本為2年1訓，一次5至7天，明年擬更改為1年1訓，一次14天，但全案仍規劃中，尚未定案。

10月驚奇美軍會開戰？前國代：解放軍南海台海雙輸

10月驚奇美軍會開戰？前國代：解放軍南海台海雙輸

殲-20將裝「WS-15」發動機　推力大升級！

殲-20將裝「WS-15」發動機　推力大升級！

土耳其F-16擊落亞美尼亞「蘇愷-25」

土耳其F-16擊落亞美尼亞「蘇愷-25」

快訊／國防部：共機2運8反潛機擾台防空識別區　14天累計48架次

快訊／國防部：共機2運8反潛機擾台防空識別區　14天累計48架次

關鍵字：

國防部教召軍武台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

小馮東區現蹤被5男搭訕　甜笑曝單身

快訊／爆炸聲震醒彰化！國3翻車事故司機亡

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

Super Junior厲旭認愛小7歲「偶像出身演員」！　公司火速證實了

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

影／ 機務遭「0煞車輾過」慘死　驚悚畫面曝

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面