缺戰力！後備軍官缺員破6成、士官4成　義務役預官停考斷來源

記者黃翊婷／綜合報導

中共解放軍軍機近日一再擾台，甚至數次飛越台海中線挑釁，讓台海情勢更顯緊張，也掀起大眾對除役年齡、徵召、後備戰力等問題的討論。不過，依據立法院預算中心發布的報告顯示，我國今年軍官缺員超過六成，士官也缺員達四成，如果沒有妥善解決，恐怕會影響到後備戰力。

▲後備軍官缺員超過六成。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

根據《自由時報》報導，立法院預算中心分析，我國除了軍事訓練役後備軍人受召訓比例偏低的問題以外，還有後備軍士官缺員的現象，由於去年已停止考選預官、預士，相當於中斷義務役後備軍士官列管的來源，軍、士官的缺員比率也一年比一年還高，今年士官缺員從原本的22.14％增加至43.87％，軍官更是在4年內從39.1％飆升至60.18％，僅士兵的缺員比率變化較小，每年約介於3.28％至4.46％之間。

由於近日中共解放軍軍機一再擾台，甚至數次飛越台海中線挑釁，對於後備戰力問題，國防部長嚴德發曾表示，國軍現行常備部隊以志願役為主，而後備軍人的編管結構有3層，包括志願役、1年期的義務役、4個月的軍事訓練役，「就作戰需求而言，當然希望能夠教召戰力越強的後備軍人參加常備部隊。」

嚴德發也提到，「有關後備戰力改革已經在規劃研議，包括教召次數、天數、後備裝備、訓量都在已在檢討，目前已接近完成規劃階段，未來國防部會對外公布。」軍方人士29日透露，從初步方案看來，未來後備教育召集將從2年1訓，一次5至7天，更改為1年1訓，一次14天，最快明年起開始實施，但全案還在規劃中，尚未定案。