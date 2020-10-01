挺歐陽娜娜！李來希連珠炮問　「誰心中沒祖國？誰定義的民主？」

▲歐陽娜娜唱《我的祖國》被罵翻。（圖／翻攝自IG／歐陽娜娜）



記者蔡文鈴／台北報導

藝人歐陽娜娜受邀到大陸表演，與其他歌手一起合唱愛國歌曲《我的祖國》被台灣網友罵翻。對此，全國公務人員協會前理事長李來希在臉書發文表示，哪一個人心中沒有一個祖國？台灣還是民主與自由的燈塔嗎？

李來希昨（9月30日）於臉書發文表示，這幾天才認識這麼標緻又有才華的女藝人叫歐陽娜娜，「真是罪過」；對於歐陽娜娜赴陸商演遭罵翻，他質疑，因為享受民主，所以不能唱「我的祖國」，這樣的民主是誰定義的？因為享受健保，所以不能唱「我的祖國」，誰規定的？因為是台灣人，所以不能唱「我的祖國」，又是誰說的？

李來希反問，「哪一個人心中沒有一個祖國？」、「哪一個人心中沒有鄉愁？」、「哪一個人心中沒有回歸祖國的盼望？」，人在中國，不能吶喊我的祖國？人在台灣，可不可以吶喊祖國？

李來希也說，年輕時傳唱鄉愁四韻「給我一瓢長江水，那酒一樣的長江水，那醉酒的滋味是鄉愁的滋味，給我一瓢長江水。」，當年傳唱沒有被判投共，現今兩岸早已三通、四通、五通了，想不到今日再唱，卻要擔心被冠上舔共罵名，說不定要依照國安五法嚴處？只是長江水濃如血，夜半不唱鄉愁難解，怎麼辦？台灣還是民主與自由的燈塔嗎？

歐陽娜娜赴陸商演掀起台灣政壇熱議，行政院長蘇貞昌27日受訪表示，有些人享受自由民主，享受健保資源，身為公眾人物還去對岸唱不適當的歌，國人自有公評；而國民黨立委陳玉珍則力挺歐陽娜娜，認為任何藝人都有表演自由、言論自由，「我們要對自己的民主制度有信心，不要無限上綱」；她的父親、國民黨前發言人歐陽龍表示，目前暫不回應，會再找時間統一對外說明。

其他人也看了這些...

►蘇貞昌轟張韶涵、歐陽娜娜：享受自由健保 還去對岸唱不適當的歌

►歐陽娜娜唱我的祖國 黃暐瀚：當然是統戰…他們已做出選擇

►苗博雅轟歐陽娜娜：赴中發展沒錯 「錯在為錢公開羞辱同胞」

更多熱門新聞...

►黃立成挺歐陽娜娜挨轟 鄭運鵬：他當時非常有台灣心

►何志偉建議國慶由「歐陽娜娜領唱」 網笑：隔離14天來不及

►黃光芹重批歐陽娜娜「台灣之恥」：藝人可以無祖國，請做出選擇

►振興一下我們的美麗