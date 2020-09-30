歐陽娜娜今晚上央視　陸委會再喊話：會同文化部進行後續處理

▲歐陽娜娜於央視演出節目今晚播出。（圖／翻攝自YouTube、微博）

記者陳政錄／台北報導

大陸央視今晚8時播出「中國夢 祖國頌2020國慶特別節目」，針對台灣藝人歐陽娜娜合唱「我的祖國」，陸委會今晚再次發聲明稿呼籲，國人應共同捍衛台灣尊嚴與價值，勿參與中共國慶活動，指稱對於相關演出，陸委會將會同主管機關文化部予以密切關注，並協同進行後續處理。

陸委會指出，中共近期對台加大軍事恫嚇力度，不斷以機艦跨越海峽中線進行挑釁，單方面破壞台海和平穩定，成為麻煩製造者，已引起台灣人民的普遍反感。

因此，陸委會認為，此時台灣藝人若被中共利用參加具有「消滅中華民國」意涵的中共「十一」國慶活動，豈不是傷害了台灣民眾的感情，辜負了台灣社會對其的愛護與支持。

▲陸委會發言人邱垂正主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

對於有藝人質疑「管太寬」，陸委會強調，中華民國是崇尚自由民主、尊重基本人權與多元價值的法治國家，依據憲法保障民眾的言論自由與藝人的創作、表意自由，因此，本會向來關切在大陸發展的台灣藝人，能否如同在台灣一樣，擁有充分的自由與創作空間。

陸委會指出，對於個別藝人參加今（30）晚在中共央視「中國夢 祖國頌2020國慶特別節目」演出，本會將會同主管機關文化部予以密切關注，並協同進行後續處理。

陸委會於聲明結尾再次呼籲，國人不應傷害台灣民眾的情感，參加中共「十一」國慶相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，亦不應呼應、配合中共對台進行統戰宣傳，傷害國家的利益與尊嚴。

日前，大陸官媒央視在微博公布9月30日「十一國慶」晚會的表演名單，內容提到歐陽娜娜將與香港、大陸的藝人合唱開場歌曲「我的祖國」，張韶涵也將在晚會上與大陸藝人合唱抗疫歌曲「守護」。

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