都唱《我的祖國》...林志玲和歐陽娜娜差在哪？他一句話神解

記者蔡儀潔／綜合報導

藝人歐陽娜娜、張韶涵9月30日在大陸國慶晚會上獻唱《我的祖國》，引起正反熱議，名模林志玲也被挖出去年前往內蒙古進行慈善活動，陪當地小孩唱《我和我的祖國》的畫面。對此名嘴鍾年晃指出，兩人最大的不同是演唱場合，「歐陽娜娜這個國慶晚會，它不折不扣地就是個政治活動。」

隨著歐陽娜娜風波延燒，網友也挖出林志玲曾在去年前往內蒙古進行慈善活動，陪當地小孩唱《我和我的祖國》的畫面。國民黨立委陳玉珍對此指出，她主張藝人的表演自由、言論自由，「中華民國之所以偉大，就是因為民主自由包容多元思想，令人驕傲，不管歐陽娜娜也好，林志玲也罷，任何演藝人員都要充分享有這樣的自由。」

不過，鍾年晃就在政論節目《台灣最前線》批評道，陳玉珍根本分不清楚林志玲唱《我的祖國》和歐陽娜娜唱《我的祖國》有什麼不一樣。

▲歐陽娜娜登央視被罵。（圖／翻攝自IG／歐陽娜娜）

鍾年晃指出，關鍵不在於唱什麼歌，而是在什麼場合唱，「台灣有多少藝人到中國去發展，有多少人登過春晚演唱，我們對他們有任何處罰嗎？沒有，因為那個不叫政治活動，林志玲在內蒙古那個也不叫政治活動，可是歐陽娜娜這個國慶晚會，它不折不扣地就是個政治活動。」

▲林志玲曾陪蒙古小學生唱《我和我的祖國》。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

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