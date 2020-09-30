吵不完！不滿遭黃光芹稱親共　陳玉珍再嗆：我不操弄議題高知名度

▲陳玉珍29日黃光芹針對歐陽娜娜議題唇槍舌戰。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍與名嘴黃光芹29日錄製節目《新聞面對面》，討論藝人歐陽娜娜將在中國國慶獻唱《我的祖國》時，兩人唇槍舌戰，事後黃光芹在臉書表示「實在很難忍受她的親共立場」。對此，陳玉珍30日晚間回嗆，隨便就給人扣上舔共帽子，真的很像美國以前的「麥卡錫主義」，不是不喜歡別人的言論，就扣人家一頂紅帽子，這非民主國家發展的好方向。

黃光芹30日上午指出，很多人都知道，昨晚她與陳玉珍激烈對峙，說著說著就上火了，第一，是因為陳玉珍習慣性、相當不尊重人的無止境插話法；第二，實在難忍陳玉珍的親共立場；第三，則是因為陳玉珍侮辱所謂名嘴抒發立場是為表現英勇，好賺取更多的的利益。

黃光芹批評，陳玉珍不知道她與多位現今同台名嘴，是一起跑新聞、可說一塊兒長大的老朋友，「我們經常閒聊」，也對已經中年的她們，還要上場廝殺，感到無力與無奈，談話間多次表達想退出這個圈子，是常有的事。

對此，陳玉珍回應，當日節目她的發言是經過主持人同意才發言，「你們沒問什麼問題我也不會沒事主動去發言」，她一天要講的話相當多，從早上的立法院質詢丶接受媒體訪問丶開協調會到上政論節目，她沒有那麼多的力氣也不會試圖去影響名嘴們已經根深蒂固的觀念。

陳玉珍指責，隨便就給人家扣上親共舔共的帽子，真的很像美國以前的「麥卡錫主義」，「好像如果不跟你們一樣當個勇武派就好像就成為是賣台賣國的人」，其實長遠來看，這樣對國家的發展是危險的。

陳玉珍表示，她非名嘴，也不必用操弄或提出聳動的議題來提高自己知名度，她僅希望這個社會都可以包容不同的聲音，「不是你不喜歡別人的言論就跟人家扣上一頂紅帽子」，這不是民主國家發展的好方向。

陳玉珍強調，中華民國最引以為傲的就是民主制度、包容不同聲音的多元社會，她堅信這一點，也相信在此教育制度下成長的人，不會因為一首歌曲而改變自己對國家的認同。

陳玉珍臉書全文如下：

剛剛看到黃光芹小姐為我專門發了一篇文章實在備感榮寵，雖然不願多起紛爭但是還是要澄清如下：

一、當日節目我的發言是經過主持人同意，我才發言，你們沒問什麼問題我也不會沒事主動去發言，我一天要講的話相當多，從早上的立法院質詢丶接受媒體訪問丶開協調會到上政論節目，我沒有那麼多的力氣也不會試圖去影響你們已經根深蒂固的觀念￼￼￼。

二丶隨便就給人家扣上親共舔共￼￼的帽子，真的很像美國以前的「麥卡錫主義」，好像如果不跟你們一樣當個勇武派就好像就成為是賣台賣國的人，其實長遠來看，￼￼這樣對國家的發展是危險的！

我不是名嘴也不必用操弄或是提出聳動的議題來提高我的知名度，￼￼我只是希望這個社會都可以包容不同的聲音，不是你不喜歡別人的言論就跟人家扣上一頂紅帽子，這不是民主國家發展的好方向￼！

三丶歐陽娜娜的父親是誰，事實上並不能用連坐式或是株連九族的方式來到處牽扯， ￼就好像您的先生是楊文嘉先生，我常常上他的雲端最前線，我就非常欣賞他的主持方式，公正客觀丶包容不同意見！我也不會因為你的這種暴怒就胡亂牽扯說他的主持風格一定也不好！

四丶我舉淘寶還有中國製的宮廷劇當例子，就是要希望提醒各位，如果什麼事情都要無限上綱，不能尊重藝人的表演權丶工作權￼￼，￼今天如果我們容許讓國家來限制我們的言論自由￼￼，改天當政府以國家安全之名，再進一步限制人們更多的行動甚至比如說上淘寶網丶看中國劇也不是不可能的事情。

五丶中華民國最引以為傲的就是我們的民主制度、包容不同聲音的多元社會￼￼￼￼￼￼，我堅信這一點，也相信在我們這個教育制度下成長的人，不會因為一首歌曲而改變自己對國家的認同！

還請多多指教！

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