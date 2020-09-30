不斷更新／川普、拜登首辯論吵成一團！川普自誇「打造史上最偉大經濟體」

▲民主黨總統候選人拜登與現任總統川普。（合成圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

2020年美國總統大選第1場辯論會將於美東時間29日晚間9時（台灣時間30日上午9時）登場，總計90分鐘，現任總統川普與民主黨候選人拜登將在俄亥俄州的克里夫蘭（Cleveland）首度同台交鋒。

辯論將聚焦6大議題，包含特朗普及拜登的紀錄（The Trump and Biden Records）、最高法院（The Supreme Court）、新冠肺炎疫情（Coronavirus pandemic）、經濟（The Economy）、美國種族及暴力（Race and Violence in our Cities）以及選舉完整性（The Integrity of the Election）。

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【0945】

辯論接著進行到經濟議題。主持人指出，自從封鎖結束以後，經濟復甦的速度比起預期得更快，「經濟成長所受到的衝擊不如預期的那麼大」。川普也接續捍衛自己重啟經濟的決心與承諾，「我打造了歷史上最偉大的經濟體」。

拜登持續攻擊川普隱匿疫情，「你搞砸所有事情，你是美國有史以來最爛的總統。」

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接下來的問題是關於新冠肺炎疫情。美國現在已經超過700萬例確診、20萬例死亡。主持人詢問川普，「在處理這場公衛危機之上，美國人民為何要相信你而非你的對手」？

拜登立刻冒出一句，「總統沒有任何計畫」，持續批評川普防疫工作，甚至引述川普曾說出的「防疫方法」來嘲諷，「也許你可以朝著手臂注射漂白水」。

川普表示，「這很諷刺，而你也知道」。



【0920】

關於大法官提名的討論才剛進行不久，卻很快就變成關於醫療健保的爭論。川普持續強調，歐巴馬健保實在花了太多錢，還堅稱自己已經更好的醫療保險。拜登對此反駁，主持人則試圖重整秩序，向總統說道「先生，你是在跟他（拜登）辯論而不是我，讓我問完我的問題」，3人吵成一團。

川普在稍早的辯論上批評民主黨「想要社會主義醫學」，並指控拜登試圖取消私人保險。拜登也迅速對此反駁，「這個政黨現在就是我，我就是民主黨」，而結束醫療保險一事根本不是真的，「我提出的是擴展歐巴馬健保」。

辯論會展開大約18分鐘以後，被激怒的拜登轉向川普說，「你可以閉嘴嗎？夥計？」川普持續質疑拜登的智力，，「人們會理解的。喬，47年以來你們什麼事都沒有做」、「永遠不要對我用聰明這個字」。

【0915】

辯論會上第一個主題即最高法院大法官的最新提名。華勒斯提問，為什麼他們對於最高法院的空缺有權表達看法，最新就任的大法官巴雷特（ Amy Coney Barrett）將會把美國最高法庭帶到什麼樣的境地之上？

川普認為，巴雷特是一名擁有許多自由派人士支持的法官，且共和黨贏得了白宮和參議院，所有有權利提名大法官。

但拜登表示，美國民眾有權對於大法官提名發聲，他們在選舉總統時有權利發聲，如今卻沒有。我們應該等等，利害關係很大。他本人並不反對巴雷特，但此人曾有反對歐巴馬健保的紀錄，可能導致2000萬人失去醫療保險，其中還有許多女性可能受到傷害，因此不應該在大選之前提名大法官，而應該在2月做這件事。