羅馬尼亞市長染疫死亡！　2周後「狂勝64％」壓倒性贏得連任

▲羅馬尼亞城鎮「德韋塞盧」（Deveselu）的市長阿里曼（Ion Aliman）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

羅馬尼亞南部城鎮「德韋塞盧」（Deveselu）於27日舉行地方選舉，市長阿里曼（Ion Aliman）獲得64％選票，以壓倒性勝利贏得連任。但是，他實際上在2周以前就因新冠肺炎（Covid-19）併發症而病逝。

綜合BBC、CNN報導，阿里曼曾在海軍服役，28日即將年滿57歲，未料卻染疫住院，17日在首都布加勒斯特（Bucharest）一間醫院內病逝。由於他的名字與參選資料已經被印刷在選票上，無法移除，因此大選如常進行。

根據羅馬尼亞選舉局28日公布的數據，阿里曼一舉獲得64％選票，贏得第三任期。但是，由於他已經逝世，因此日後將會舉行一場新的選舉。

市民們表示，阿里曼的執政成績非常好，值得贏得連任。一位戴著口罩的女子接受ProTV採訪時說，「對於我們而言，他是一位真正的鎮長。他站在居民這一邊，尊重所有法律。我認為，我們不會再見到一位像他一樣的鎮長了」。

根據社群媒體上流傳的影片，數十位鎮民27日投票後，前往阿里曼的墓地點燃蠟燭憑弔。其中一名男子說，「這是你的勝利。（我們）知道你將會為我們感到驕傲的。安息吧！」

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