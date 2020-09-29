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最親台美國總統vs.自由派救星？　川普拜登「8大關鍵政策」一次看

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▲▼ 美國總統川普（右）及前副總統拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（右）11月將迎戰民主黨候選人、前副總統拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國11月3日即將迎接2020年總統大選，74歲的共和黨總統川普（Donald Trump）被許多人視為「史上最親台美國總統」，77歲的民主黨候選人拜登（Joe Biden）在自由派選民心中是「挽救民主的最後手段」，而2人在許多領域分別持有截然不同的價值觀點，以下整理2位候選人的8大政策與立場。

【經濟與貿易】

新冠肺炎疫情不僅導致數千萬美國人失業，也使得美國史上最長久的經濟復甦畫上休止符，重挫川普爭取連任的關鍵優勢。即使國內感染率上升，他仍積極推動重啟經濟，簽署數兆美元的紓困法案。拜登則主張謹慎行事，提議在再生能源、製造業與醫護產業挹注數兆美元，創造工作機會，同時緩解種族經濟不平等的問題。

在薪資與稅收方面，川普2017年推動減稅政策，藉由削減薪資稅，有效提高大多數受薪階級的收入，反對在經濟復甦之際增稅。拜登主張把最低時薪從7.25美元調升至15美元，擴大低收入勞工的稅收抵免。他批評川普的減稅政策替富人與企業帶來太多好處，試圖針對最高薪階級提高邊際稅率。

在貿易方面，2人都主張振興國內製造業。川普持續主打「經濟牌」，拜登則抨擊貿易戰使得國內消費者與農民受害。他7月提議在國產商品與工業研究上挹注7000億美元，稱此舉將帶來至少500萬個就業機會。

【醫療保健】

美國前總統歐巴馬推出《患者保護與平價醫療法案》（ACA），俗稱「歐巴馬健保」。川普上任後，動用行政權力與法院試圖削弱此法，宣稱將推出更好、更便宜的醫療保健體系，但目前尚未提出全面性替代方案。拜登則承諾加強、推廣此法，他提出的健康保健計畫預估在10年的時間裡耗資7500億美元，支出將透過加重富有公民的課稅來平衡。

▲▼美墨邊境圍牆。（圖／達志影像／美聯社）

▲美墨邊境圍牆。（圖／達志影像／美聯社）

【移民】

川普誓言打擊非法移民，限縮《童年入境者暫緩遣返手續》（DACA），2018年推出「零容忍」政策，導致成千上萬兒童被迫在邊境與遭拘留的親屬分開，最後因招致猛烈反彈而終止。他也簽署行政命令，禁止來自7個穆斯林國家的移民入境，疫情期間更以公衛考量與保護國內勞工為由，大幅限制外籍勞工與移民。

川普最知名的移民政策就屬美墨邊境圍牆，目前已修築256英里（大約426公里），但幾乎都是整修以取代原有建築。由於墨西哥拒絕出資，只能由美國埋單，其中高達數十億美元的費用來自五角大廈，引發爭議。

拜登抨擊上述政策是「歧視」與「殘酷」的行為，主張「移民協助我們的經濟成長，並且創造工作機會」，承諾取消諸多移民限制。他8月時表示不會拆除川普時期的圍牆，但將停止建造，並轉而關注邊境執法議題，例如改善港口與入境點的監測設備。

▲▼佛洛伊德（George Floyd）之死掀起全美示威。（圖／路透）

▲佛洛伊德（George Floyd）之死掀起全美示威。（圖／路透）

【種族】

美國的警察執法過當和種族歧視問題今年因「佛洛伊德之死」達到高峰。川普的內閣、顧問與白宮職員中幾乎沒有非裔，面對全國示威也以動武方式強硬回應。但他時常自稱，對於非裔社群的貢獻比起歷屆總統更大，疫情爆發前非裔失業率落到歷史新低，最終也簽署行政命令，展開警務改革。

拜登表示，其內閣、任命司法人員與副手都將反映出美國的多元性，提議透過立法、推動公平借貸與住房保護政策，減少歧視，解決種族經濟差距。雖然他回絕了「解散警察」的呼聲，但承諾挹注3億美元，促進警員種族多元、加強培訓，改善警民關係。

【環保與氣候變遷】

美國是全球第二大溫室氣體排放國，但川普以代價太高為由退出《巴黎協定》，鬆綁對於空氣與水的環境監管，提倡把資金運用在建造道路、橋樑與機場。他曾痛批歐巴馬時期的汽車排放標準是「工業殺手」，3月推出一個較低標準的版本取而代之。

拜登支持推動環境管控，誓言帶領美國與各國合力減緩全球暖化。他也主張執行更強硬的汽車排放標準，並在4年任期內挹注2兆美元，改良綠色能源基礎建設，研發零排放汽車與大眾運輸工具，在相關產業創造工作機會。

但是，在煤炭與開採頁岩氣的「水力壓裂法」（fracking）方面，川普不願禁止，拜登也持謹慎態度。儘管水力壓裂法有著加劇氣候變遷的風險，卻可能提供就業機會，促使美國成為世上最大石油與瓦斯生產國。

▲▼民主黨總統參選人拜登與總統川普。（合成圖／路透）

▲拜登支持多邊主義，川普主張美國優先。（圖／路透）

【外交】

川普主張「美國優先」，退出《巴黎協定》、伊朗核武協議與世界衛生組織（WHO）等國際組織，針對伊朗、中國等國實施制裁。他質疑北約（NATO）是否仍適合當代局勢，多次抱怨成員國未能達到國防支出占GDP 2%的目標，積極抵制5G也與許多歐洲國家產生分歧，6月宣布裁撤駐德美軍，被認為進一步傷害跨大西洋夥伴關係。

但是，川普在促成和平方面也有諸多成果。他誓言把美軍帶回家園，結束阿富汗戰爭，其政府2月與塔利班達成協議，分階段裁撤美軍。川普與北韓領導人金正恩2018、2019年舉行3次歷史性高峰會，他也居中斡旋，促成阿拉伯聯合大公國、巴林與以色列簽署關係正常化協議。

拜登是一名多邊主義者，批評川普疏離盟友，嚴重破壞美國在國際舞台上的領導力與信譽。他支持加強與跨大西洋盟友和各國的關係，承諾透過外交手段，重新加入各組織與協議，修復川普的外交舉措，重建美國的世界領導地位。

▲▼中美關係。（圖／路透社）

▲美中關係日趨緊張，引發全球對於「新冷戰」爆發的擔憂。（圖／路透社）

【對中政策】

川普執政以來，美中關係因貿易戰、疫情、智慧財產權剽竊、南海衝突、香港等地人權問題降到冰點。華府7月無預警下令72小時內關閉中國駐德州休士頓總領事館，北京也關閉美國駐成都領事館作為回應，雙方緊張關係達到顛峰，引發全球對於「新冷戰」爆發的擔憂。

川普2016年其中一項競選核心議題，就是指控中國「剝削」美國，誓言與北京達成公平的貿易協議，協助美國企業，創造國內就業機會，經過近2年貿易戰後，今年1月達成第一階段協議。但他因不滿北京防疫，收回簽署第二階段協議的可能性，在香港「國安法」實施後，取消香港貿易特殊待遇，甚至數度放話考慮與中國經濟脫鉤。

民主黨與北京相對友好，拜登被視為外交溫和派，過去也曾表示「中國不是美國的敵人」，因此持續遭川普陣營批評「親中」。但是，隨著美國過去一年政治局勢轉變，民眾反中情緒高漲，他已經逐漸加重反中力道與措辭。外界大多認為，拜登將延續川普政府的對中強硬路線。他也表示，將與盟友重建關係，向北京施加多邊壓力。

▲▼總統就職典禮，蔡英文就職演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲總統蔡英文在2020就職典禮上發表演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

【對台政策】

川普執政時期，美台關係密切，創下多起先例。川普2016年12月與總統蔡英文通話，並在推特上以「台灣總統」（president of Taiwan）稱呼，蔡英文也於2019年過境美國。華府陸續通過《台灣旅行法》、《台北法案》，加大對台軍售，美軍更頻繁在台灣海峽巡弋，衛生部長阿札爾（Alex Azar）、國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）相繼訪台。

川普因此被許多人視為「史上最親台的美國總統」，但也有人警告，他真正目的是反對中國，僅把台灣當成地緣政治布局下的一枚棋子。白宮前國安顧問波頓（John Bolton）就在回憶錄中爆料，川普時常以筆尖比喻台灣之小，對於台灣尤其「消化不良」。他甚至直指，川普希望與中國達成更好的貿易協議，在背棄中東的庫德族（Kurds）以後，下一個對象很有可能就是台灣。

拜登擔任參議員時，支持維持兩岸現狀，反對對台友好的部分法案，上述立場符合當時與中國親近、獲取經濟利益的政治共識。但他也持續支持《台灣關係法》，並曾警告，若中國佔領台灣，將對美國帶來戰略與國安風險。

隨著美國政治共識轉變，拜登的公共立場也隨之變化，2月民主黨初選時稱習近平是「體內沒有民主骨幹」的「流氓」（thug），抨擊香港等地人權政策。

《外交家》雜誌指出，雖然拜登對北京轉為強硬，但其外交顧問似乎仍把台灣視為美中關係的一環。拜登目前尚未正面提及對台政策，可能會一方面維持川普政府的對台軍售等政策，一方面延續他本人與民主黨過去的戰略模糊立場，試圖在兩者之間找到美台關係平衡點。

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