汽車撞爛起火狂燒！他「卡駕駛座昏死」3警+路人驚險拉出畫面曝光

▲德州達拉斯警方與路人搶救受困駕駛，畫面十分驚險。（圖／翻攝自YouTube／Dallas Police Department）



記者吳美依／綜合外電報導

美國德州達拉斯（Dallas）發生6輛汽車相撞的連環車禍，其中一輛扭曲變形，立刻起火燃燒，但是，失去意識的駕駛卻卡在座位上，無法脫困。幸好，3名英勇的員警與其他路人衝上前去，合力把駕駛拉出來，驚險畫面全被警方的隨身攝影器記錄下來。

綜合《紐約郵報》、《太陽報》報導，警方19日晚間6時40分左右接到連環車禍的通報，一抵達現場，就發現其中一輛汽車幾乎快要被火焰吞噬，立刻衝過去救援。警員馬丁內茲（Jonathan Martinez）26日受訪時回憶，「我們一行經那個十字路口，就聽見有人大喊『有人在車子裡面！』」

警員寇德（Jonathan Calder）回憶自己鑽入車內的情況，「那輛車正在融化，還滴到我身上」，但由於駕駛被安全帶卡住，高溫與濃煙迫使他暫時退出。路人們見狀，趕緊潑水滅火、打碎車窗。另一位警員巴納雷斯（Israel Banales）提到，其中一位民眾拿出刀子割斷安全帶，救援人員才能順利把駕駛拉出來，移到安全地帶。

這名駕駛順利獲救，但身上仍嚴重燒傷，被緊急送往當地醫院，目前還不清楚他的恢復狀況。相關單位也正在調查事故原因。

警方表示，多虧英勇的民眾願意挺身而出，這場救援行動才有可能成真。馬丁內茲說，市民們把自己的生命置於危險之中，利用所有資源協助，「只靠3個警察是無法把這個人拉出來的」。寇德對於民眾的幫助也表示感激，「如果沒有達拉斯居民的協助，我們無法成功拯救他」。