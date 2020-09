川普、拜登辯論會上「脫序互嗆」大亂鬥！　CNN： 完全一片混亂

▲美國總統川普與民主黨候選人拜登30日晚間展開首場辯論會。(組圖/路透)



記者吳美依/綜合外電報導

美國總統大選首場辯論會於美東時間30日晚間10時40分(台灣時間上午10時40分)落幕。總統川普在過程中頻頻插嘴,民主黨候選人拜登也屢次犀利質問,主持人華勒斯(Chris Wallace)不得不多次提高聲音,控制秩序。英美媒體紛紛指出,這簡直就是史上最混亂的一次辯論大會。

川普質疑拜登的智商,批評對方從政47年卻非常無能,還多次把焦點帶往拜登次子杭特(Hunter Biden)捲入的烏克蘭金流案與過去的毒癮問題。

▲拜登首場辯論會上發言持續被打斷。(圖/路透)

拜登一開始顯得有些慌張,甚至被激怒,以至於直接叫川普「閉嘴」。但他抓住防疫、種族、經濟與稅務問題猛打,批評川普是「美國史上最爛總統」以及「普丁的小狗狗」。

CNN在大選專頁上以「完全混沌的首場辯論」(Pure chaos at the first debate)形容這一晚,批評首場辯論會因為川普的「脫序、辱罵與干擾而退化成一片混亂與無情的連番人身攻擊」,儘管辯論分為6大主題,但許多國人恐怕根本搞不清楚2人在說些什麼。

CNN記者塔珀(Jacob Tapper)表示,今晚簡直像是「在垃圾堆和火車殘骸裡燃燒的燙手混亂」,並把這一切歸咎於川普。他說,「這是我所見過最糟糕的辯論,事實上,這甚至不是一場辯論,這是一場恥辱……我可以肯定地告訴你一件事,美國人民今晚輸了,因為那真是太可怕了」。

▲CNN等外媒批評,川普不斷插嘴嘲諷,擾亂辯論會。(圖/達志影像/美聯社)

NBC以「亂鬥」(melee)一詞形容這場辯論會。《紐約時報》指出,「川普在與拜登的辯論會上,以多聲交雜、謊言與嘲諷踐踏了禮儀」。《福斯新聞》報導,現場因談論到大法官、新冠肺炎等議題而充斥犀利交鋒與辱罵。

《華盛頓郵報》指出,川普「莫名其妙」的辯論策略就是在推特上瘋狂發文90分鐘,虛張聲勢、對抗事實,「他沒有和拜登真誠地接觸,他的方式蠻簡單的,就是在每個討論中不斷咆嘯與霸凌」,刻意使得對手感到不安,無法提出任何想法。

BBC報導,川普的策略似乎就是要讓拜登坐立難安,因為他在疫情等議題上無法獲勝,所以避免進行太多辯論,阻礙理性溝通;這一場無法被稱之為「辯論」的辯論太過混亂,不可能改變多少人的心意。

