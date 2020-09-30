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川普、拜登辯論會上「脫序互嗆」大亂鬥！　CNN： 完全一片混亂

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▲▼美國總統川普,拜登。（組圖／路透）

▲美國總統川普與民主黨候選人拜登30日晚間展開首場辯論會。（組圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統大選首場辯論會於美東時間30日晚間10時40分（台灣時間上午10時40分）落幕。總統川普在過程中頻頻插嘴，民主黨候選人拜登也屢次犀利質問，主持人華勒斯（Chris Wallace）不得不多次提高聲音，控制秩序。英美媒體紛紛指出，這簡直就是史上最混亂的一次辯論大會。

川普質疑拜登的智商，批評對方從政47年卻非常無能，還多次把焦點帶往拜登次子杭特（Hunter Biden）捲入的烏克蘭金流案與過去的毒癮問題。

▲▼民主黨總統候選人拜登在賓州費城批評川普加速最高法院大法官提名一事是在利用總統的政治權力。圖／路透）

▲拜登首場辯論會上發言持續被打斷。（圖／路透）

拜登一開始顯得有些慌張，甚至被激怒，以至於直接叫川普「閉嘴」。但他抓住防疫、種族、經濟與稅務問題猛打，批評川普是「美國史上最爛總統」以及「普丁的小狗狗」。

CNN在大選專頁上以「完全混沌的首場辯論」（Pure chaos at the first debate）形容這一晚，批評首場辯論會因為川普的「脫序、辱罵與干擾而退化成一片混亂與無情的連番人身攻擊」，儘管辯論分為6大主題，但許多國人恐怕根本搞不清楚2人在說些什麼。

CNN記者塔珀（Jacob Tapper）表示，今晚簡直像是「在垃圾堆和火車殘骸裡燃燒的燙手混亂」，並把這一切歸咎於川普。他說，「這是我所見過最糟糕的辯論，事實上，這甚至不是一場辯論，這是一場恥辱……我可以肯定地告訴你一件事，美國人民今晚輸了，因為那真是太可怕了」。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲CNN等外媒批評，川普不斷插嘴嘲諷，擾亂辯論會。（圖／達志影像／美聯社）

NBC以「亂鬥」（melee）一詞形容這場辯論會。《紐約時報》指出，「川普在與拜登的辯論會上，以多聲交雜、謊言與嘲諷踐踏了禮儀」。《福斯新聞》報導，現場因談論到大法官、新冠肺炎等議題而充斥犀利交鋒與辱罵。

《華盛頓郵報》指出，川普「莫名其妙」的辯論策略就是在推特上瘋狂發文90分鐘，虛張聲勢、對抗事實，「他沒有和拜登真誠地接觸，他的方式蠻簡單的，就是在每個討論中不斷咆嘯與霸凌」，刻意使得對手感到不安，無法提出任何想法。

BBC報導，川普的策略似乎就是要讓拜登坐立難安，因為他在疫情等議題上無法獲勝，所以避免進行太多辯論，阻礙理性溝通；這一場無法被稱之為「辯論」的辯論太過混亂，不可能改變多少人的心意。

►更新／主持人秒打斷「宣布辯論結束」！川普又插嘴…拜登燦笑畫句點

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