川普維持鬥雞性格！壓著拜登「連珠炮」攻擊　遭反嗆：趕出白宮

▲美國總統大選辯論會呈現一片混亂。（組圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓29日專電

美國第一場總統候選人辯論陷入大亂鬥，正反映美國社會的嚴重對立。尋求連任的總統川普不改鬥雞性格，全力攻擊民主黨候選人拜登；拜登一面反擊，也試圖直接與選民對話。

這場在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）舉行的辯論，一如預期雙方針鋒相對，人身攻擊、激烈交鋒，連主持人福斯資深新聞主播華勒斯（Chris Wallace）都無法妥善維持現場秩序。

綜觀整場辯論，川普從一開始就頻頻搶話，不只讓拜登無法順利答辯，連主持人提問都被打斷，完全展現他一貫的鬥雞性格。

儘管川普聲量夠大，多次搶下主導權，但不知是否因為攻擊屢屢未能打到要害、讓拜登失態，一個半小時的辯論中，川普幾乎毫無笑容，總是辯到臉紅氣粗，失去一開始的冷靜。

川普也未能掌握答辯時間，好好宣揚過去3年政績，反而將矛頭放在拜登身上，不是指控拜登過去表現欠佳，就是對拜登與其家人人身攻擊，其餘時間則忙著為不當政策辯解，未能把握機會說明未來施政方針。

拜登今天的攻擊主軸相當明確，不斷提醒選民，今天的美國情況遠糟於3年前川普上任時，也多次指控川普是騙子，疫情處理失當導致疫情大幅蔓延、經濟衰退，現在是時候矯正錯誤，以選票將川普趕出白宮。

拜登也在辯論中多次面對鏡頭向選民直接喊話，試圖闡明政見。面對川普頻頻打斷與指控，拜登或是回擊，或是以輕笑帶過，氣勢上雖然不如川普，步調也被牽著走，兒子遭到攻擊時也被激怒，但整體感受較為輕鬆、冷靜，也能適時回嗆。

雖說事前多數輿論就認為今晚這場辯論會出現激烈言詞交鋒，但會弄成連主持人都無法掌控現場的老人市場吵架局面，還是讓許多媒體傻眼。

這當然主要是川普的好鬥性格所致，讓向來形象溫和的拜登都不得不套上拳套上場對戰，這場大亂鬥更深層地反映了美國現下不同立場無法對話所造成的嚴重社會分裂對立。今晚沒有真正的贏家，這場沒有聚焦的辯論，美國選民是最大的輸家。

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