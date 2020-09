辯論台上吵…川普同步狂發「35則推特」狂罵！　拜登也不甘示弱

▲美國總統川普(左)與民主黨總統候選人拜登。(組圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統大選首場辯論落幕,總統川普除了在台上和民主黨候選人拜登大打口水戰外,還「同步」在推特狂發35則貼文。除了貼出他跟拜登的辯論畫面之外,還猛嗆拜登「我當總統的47個月,比拜登在47年裡做的還多」。

2020年美國總統大選第1場辯論會於美東時間29日晚間9時登場,辯論在開始20分鐘後就陷入混亂,整整90分鐘的辯論,川普跟拜登吵得不可開交,主持人多次打斷想讓辯論繼續,幾乎吵成一團。

拜登持續攻擊川普隱匿疫情,「你搞砸所有事情,你是美國有史以來最爛的總統」,對著鏡頭詢問觀眾,「你們能夠相信他嗎?」、「他根本沒有計畫」。川普也在台上回嗆,「人們會理解的。喬,47年以來你們什麼事都沒有做」、「永遠不要對我用聰明這個字,你一點也不聰明,喬」。

Joe Biden could not name a single Law Enforcement group that supports his candidacy!