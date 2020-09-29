美國拘留中心爆「隨便抓移民女性結紮」！　墨西哥怒要求給交代

▲墨西哥提華納（Tijuana）一群婦女正在等待叫號，爭取前往美國尋求庇護甚至移民的機會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社墨西哥市28日綜合外電報導

在6名被關押在美國拘留中心的墨西哥移民婦女指控被人強作節育手術後，墨西哥今天表示，已要美方就此事提出更詳細的情況。

《法新社》報導，人權團體兩週前指稱美國喬治亞州一所民營拘留中心，對不少移民婦女施行子宮切除手術。

墨西哥外交部表示，已向美國遞出外交照會要求說明，也要求提供歐文郡拘留中心（Irwin County Detention Center）內墨國公民所受醫學處置的資訊。

墨國外交部說，領事館人員已訪談18名被關與曾關過拘留中心的墨國婦女，雖然沒人說有被作過子宮切除手術，但其中7人表示確有被醫生結紮。另有一人說她遭受「婦科手術」，但她的檔案裡看不出她有同意手術進行。

墨國外交部說，受訪女性不諱言自己是「各種不同原因下遭受不當對待的受害者」。

墨西哥上週宣布，正在調查有關節育手術的相關指控，並警告這類狀況令人「無法接受」。

一名歐文郡拘留中心的護理師出面爆料，稱有部分遭強制結紮的拘留者是遭美國移民暨海關執法局（ICE）羈押。包括南方計畫（Project South）、喬治亞拘留觀察（Georgia Detention Watch）、南喬治亞移民援助網絡（South Georgia Immigrant Support Network）等民權組織都出面，代表遭押移民以及爆料護理師投訴惡行。

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