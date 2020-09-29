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24歲女「雙手微濕」戴隱形眼鏡　寄生蟲啃食角膜…右眼慘失明！

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▲▼手機,追劇,視力,維他命,維生素,眼睛,隱形眼鏡。（圖／翻攝自Pixabay）

▲英國一名24歲女子配戴隱形眼鏡之前雙手沒有徹底擦乾，右眼遭到棘阿米巴原蟲入侵，一度失明。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／編譯

美國德州供水系統遭「福氏內格里蟲」（Naegleria fowleri，俗稱食腦變形蟲）感染，引發關注，而英國也曾發生寄生蟲感染的可怕案例。來自愛丁堡的24歲保姆夏洛特（Charlotte Clarkso）用微濕的手觸摸隱形眼鏡，卻被棘阿米巴原蟲（Acanthamoeba）入侵，導致右眼一度失明。

《每日郵報》報導，夏洛特自從13歲起每天睡前都會配戴矯正型隱形眼鏡，但她有一次未把雙手完全擦乾，隔天起床時，一直覺得眼裡似乎有一顆砂礫。她的眼睛日益痠痛、紅腫發炎，一度被誤診為麥粒腫（俗稱針眼），滴藥後仍未好轉，反而持續惡化。

夏洛特視力模糊，眼睛越來越疼痛、畏光，甚至右臉都腫了起來。她在發病6個月後，返回蘇格蘭求助眼科醫師，才發現因隱形眼鏡接觸到水，進而染上「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba Keratitis），為此住院4天，滴眼藥水，並在家中休養好幾個月，「我被困在房子裡，臥床不起，甚至無法看電影或閱讀，因為這個世界對我來說真的太亮了」。

'Touching my contact lens with a wet hand left me blind in one eye'

Daily Mail 發佈於 2020年9月28日 星期一

幸好，18個月過後，夏洛特的生活逐漸恢復正常，重新返回職場。她的左眼沒有受到影響，但右眼仍必須每天滴眼藥水，「我真的沒想到，只是用微濕的手碰眼形眼鏡，竟然會造成如此嚴重的問題」。

棘阿米巴原蟲常見於土壤與自來水等水源，大多數病例都是因隱形眼鏡衛生不良所致，若有一滴含有寄生蟲的水藉著配戴過程進入眼中，可能會啃食角膜，導致劇痛、對光極度敏感，如果未能及時治療，高達1/4患者有失明風險。

根據倫敦大學學院（UCL）與摩爾菲爾德眼科醫院（Moorfields Eye Hospital）最新數據，該疾病在英格蘭的病例數從2011年的每年18例上升至50例，全世界每年多達300萬人罹患此病。另據慈善機構爭取視力（Fight For Sight）統計，大約95％患者是隱形眼鏡配戴者。

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