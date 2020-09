辯論初登場！川普、拜登首度同台交鋒　民調翻盤關鍵…恐淪抹黑戰

▲民主黨總統候選人拜登(左)與美國總統川普(右)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普與民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)首場辯論於美東時間29日晚間9時(台灣時間30日上午10時)在克里夫蘭登場。由於新冠肺炎疫情影響,這是兩人宣布參選後首次同場較勁,近來民調偏低的川普能否挽回頹勢,就看這場辯論能否成功「打趴」拜登。

綜合外媒報導,這次辯論將在俄亥俄州的克里夫蘭(Cleveland)舉行,由福斯新聞(Fox News)主播華勒斯(Chris Wallace)擔任主持人;由於疫情影響,現場觀眾人數限制在70人左右,所有人都必須先接受新冠肺炎檢測,並保持安全距離,川普與拜登場時也不會握手。

辯論時間將從晚間9時開始,共計90分鐘,沒有任何廣告插播。辯論將聚焦6大議題,包含特朗普及拜登的紀錄(The Trump and Biden Records)、最高法院(The Supreme Court)、新冠肺炎疫情(Coronavirus pandemic)、經濟(The Economy)、美國種族及暴力(Race and Violence in our Cities)以及選舉完整性(The Integrity of the Election)。

每個主題只能進行約15分鐘的辯論,由主持人提問後,候選人有兩分鐘時間進行答辯,剩餘時間由華勒斯針對回答做出進一步討論。電視辯論是川普及拜登兩大陣營獲得選民支持的最後機會之一,但如今仍不清楚2人能否在台上進行實質性辯論交鋒,避免政治口水陰謀論。

