蕉價狂跌蕉農領40萬　農委會推香蕉保險遭諷「拿納稅錢保障收入」

▲因應氣候變遷，農委會推香蕉保單。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

最近香蕉價格狂跌，但農業粉專「Lin Bay好油」PO文指出，「只要你投保，保證你一定賺錢」，許多網友在底下留言認為，「這種保險絕對不會破產哦」，因為是拿納稅人的錢來保障蕉農收入。對此，農委會說明，目前最高理賠額度僅40萬元，且蕉農也需自行負擔，並非可以用保單賺錢狀況。

因應氣候變遷，農委會近年陸續開發銷售梨、芒果、水稻、釋迦、養殖水產、石斑魚、家禽禽流感、農業設施、木瓜、蓮霧及虱目魚等11種保單，去年則開發鳳梨、香蕉及文旦柚等保單，擴大保險保障範圍。

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但這樣的保單卻引發網友質疑，「Lin Bay好油」PO文提到，「最近蕉價雖然不好，但有些農友卻不擔心，為什麼呢？因為他們有參加台灣農業史上首創的香蕉收入保險，只要你投保，保證你一定賺錢，不管是天災還是價格崩了」。

▲▼Lin bay 好油PO文諷刺，「這絕對不是荒謬撒幣的大補貼，這是政府照顧農民的心，知道收入不穩定所以特別推出這種保證賺的保險」。（圖／翻攝Lin bay 好油翻攝粉絲專業）

PO文還提到，「賣價低，保險會補差價給你，這種保證能賺的收入保險，只在高屏地區推真是太可惜了，應該要推廣到全國，這樣蕉農就不用擔心價格差，保險會理賠」更諷刺，「這絕對不是荒謬撒幣的大補貼，這是政府照顧農民的心，知道收入不穩定所以特別推出這種保證賺的保險」。

對此，農業金融局副局長周妙芳回應，香蕉收入保險是希望能保障農民有固定收入，若今年產收量不好或是價格下跌，會與過去5年平均做比較，在進行進一步理賠。

周妙芳進一步說明，各區保障額度不同，以最高保額每公頃70萬元為例，假設農民當年零收入，最高理賠額度也僅40萬元，而且保險會由農會理賠，需進行理賠時，農會會實地去查看狀況，計算方式是以區域平均計算，並非只看個人狀況，所以農民保了並非穩賺。

每年得保障期間為今年1至12月，今年的狀況則會在明年2月份左右才會統計出來，周妙芳說，會等農糧署農業年報統計出產量，再與產地價格計算出平均，再做相關理賠動作，若民眾投保60萬元收入保障，但今年收入僅50萬元，將可獲10萬元理賠。

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