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「陳吉仲下台！」　國民黨轟農委會：不是弄1450網軍就是炒飯大賽

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▲▼國民黨團召開「豬事不順束手無策，堆肥主委 仍戀棧權位？」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「豬事不順束手無策，堆肥主委 仍戀棧權位」記者會。（圖／國民黨團提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國內香蕉產銷失衡，立法院國民黨團29日舉行記者會，黨團書記長林奕華說，香蕉盛產又造成穀賤傷農，農委會正事不做，不是弄1450網軍就是做炒飯大賽，陳吉仲根本是不合格的主委，「做不好不用下台嗎？」

林奕華表示，台灣過去屢屢發生農產品生產過剩的情況，民進黨執政後，包含柚子、鳳梨、高麗菜、蜜棗等，農產品都生產過剩，最後農產品多拿去當肥料讓農民血本無歸，台灣農民真的很可憐。

林奕華批評，農委會正事不做，不是弄1450網軍就是做炒飯大賽，到現在為止農委會束手無策，特別是陳吉仲在含瘦肉精美豬議題上更是束手無策，陳吉仲要拿出良心，農委會出了那麼多問題，「做不好不用下台嗎？」

國民黨立委陳玉珍說，原本立法院28日要請陳吉仲到財政聯席委員會備詢，但陳吉仲稱因為香蕉盛產，所以要去開相關會議告假，請問陳吉仲，但產銷失衡是28日才發生的事情嗎？

陳玉珍接著繼續砲轟，2018年7月19日當時也是香蕉盛產，時任農委會主委的林聰賢說2019年若再失衡，要跟陳吉仲一起切腹，但現在農民還是在憂心盛產變成堆肥，健全的農業政策不是只有花錢，閣揆蘇貞昌2019年說農委會做不好就換主委，那現在呢？

另一名國民黨立委李德維則抨擊，毛豬、透抽與絲瓜等農產價格中秋節前夕全面下跌，台灣的農漁民需要的農委會主委是要替農漁業找到方向，而不要只會跟立法院要錢。

▲▼國民黨團召開「豬事不順束手無策，堆肥主委 仍戀棧權位？」記者會。（圖／國民黨團提供）

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