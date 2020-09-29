投資型保單強勢回歸「下半年主流」！壽險專家：購買前先釐清需求

▲宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正。（圖／宏泰人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

台灣人愛買儲蓄險，但今年7月起「保險新制」後，儲蓄險風光不再，各家壽險業者紛紛祭出變額萬能壽險及變額年金險，堪稱今年下半年的強勢主流。壽險專家表示，在宣告利率往下調的情況下，民眾考慮購買投資型商品，關鍵仍是「一定要先釐清自己的需求」。

宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正表示，在宣告利率往下調的情況下，民眾未必將預算轉向保障型商品，主要是預定利率下降、罹病率提高等因素，保障型商品變貴，客戶原本想透過保險規劃達到短期保本或提升保單價值的目標，但那些高利率的商品已經買不到了。

「許多客戶就會走回原點，思考是否應透過購買投資型商品，達成自己財務規劃的目標。」陳銘正指出，投資型商品重返市場，是呼應市場需求而出，並非新形態商品，過去投資型商品曾一度風行，直到2008年金融風暴發生後才減退熱度。

陳銘正認為，如今金融商品知識普及化，不僅主管機關致力推廣，保險業奉行KYC（認識客戶），加上這些年網路資訊發達，消費者對投資型商品有更充分了解；以前購買投資型商品或許是跟風，現在則是深入了解後產生新的購買觀念和行為，「市面上投資型商品百百種，民眾在選購前一定要先釐清自己的需求。」

針對投資型保單的認識，陳銘正介紹，「變額年金險」是一個基金平台，到期時轉換成年金、或是將來其他更吸引客戶的管理平台；「變額萬能壽險」則是一張兼具投資功能的壽險保單。許多銷售人員推廣「變額萬能壽險」，主因壽險保障的觀念是保險公司業務員在協助客戶做規劃時首重的項目，若在這期間發生立刻需要用錢的狀況，用年金解約換現就可能會不如預期。

至於購買「變額年金險」，陳銘正說，投資成分比「變額萬能壽險」高，扣除保險公司的管理費用，幾乎是全部用於投資。因此，以這個角度來看，假設購買保單之目的是投資，買「變額年金險」是較正確的選擇；不過要負擔的風險在於萬一發生了意外導致失能或身故，市值又下降時，可能無法得到想要的身故保障。

陳銘正強調，購買保單前，釐清自身的需求與理解保險合約的內容同樣重要，要對於自己想要購買的商品有所了解，並且列出自己的需求後，再購買投資型保單，勿在不清楚內容的情況下就先簽署合約。