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加起來！全家開「Line群組」團購了　線上付錢、集點一次滿足

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▲▼全家推Line社群電商「全+1行動購」上線（圖／業者提供）

▲全家推出Line社群電商「全+1行動購」服務。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

近年來為因應團購需求大增，不少超商門市自創「Line」群組，提供消費者最新商品資訊並開放即時搶購。這次看準需求，全家首創社群電商「全+1行動購」，只要透過Line將「全+1」加入好友且綁定會員，就可自由加入任一門市自創的Line群組，並可在群組完成線上支付、會員集點、發票存入等3大功能，目前已有約3000間全家門市群組可加，超商服務再升級。

▲▼全家推Line社群電商「全+1行動購」上線（圖／業者提供）

▲全家「全+1行動購」一次滿足線上支付、會員集點、發票存入等3大功能。

全家宣布推出全新服務社群電商「全+1行動購」，消費者只要透過Line將「全+1」Line帳號加入好友，接著綁定全家會員，就可隨意加入全台3000間已有Line群組的全家門市，且更方便的是，在群組內即可透過My FamiPay進行線上支付以及會員集點、發票存入，每筆團購訂單都會自動累積會員點數，電子發票則將自動存入會員載具。

即日起至12月31日，凡成功綁定「全+1」平台，前30萬名皆可獲得Let's Café中杯拿鐵1杯，並於次月15號存入會員隨買跨店取帳戶；另於11月11日前也將從已成功加入店舖Line群組會員加碼抽出100杯中拿鐵5名、50杯中拿鐵10名、30杯中杯拿鐵100名。提醒全家Line團購服務將在10月15日正式上線。

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