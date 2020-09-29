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中秋連假喝爆！麥當勞黑咖啡只要10元、PAUL咖啡、茶飲全買1送1

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▲▼全家清明連假咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲中秋連假、國際咖啡日優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

本周四起一連4天就是開心的中秋連假了，其中，假期首日（10月1日）更同時是國際咖啡日，《ETtoday新聞雲》搶先統整各大超商、通路、速食業者祭出的咖啡優惠，整個假期都可以狂享咖啡買1送1，抓緊機會開喝。

▲▼全聯咖啡。（圖／業者提供）

▲全聯咖啡於10月1日也有折扣。

●7-11：10月1日至10月3日在行動隨時取推出「精品美式咖啡（冰／熱）買3送3」，會員每品項限購5組，冰、熱限量各10萬組、售完為止。另至10月6日還有CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯7折，包括人氣黑糖珍珠撞奶、蜜柚氣泡珍珠、四季春青茶、冰淇淋紅茶等通通都有。

●全家：即日起至10月6日全台門市任選咖啡品項第2杯7折、鮮乳坊小農拿鐵單杯特價65元，以及超夯的森永牛奶糖拿鐵、牛奶糖Q奶茶任選2杯特價99元。10月1日至4日連假期間加碼推出在APP隨買跨店取買30杯咖啡就送不鏽鋼杯1個，限量1萬組，買50杯咖啡則是保溫瓶1個，限量2萬組。

●OK mart：10月1日至2日有大杯或熱美式咖啡、拿鐵買2送2優惠（限同品項）。

●萊爾富：10月1日至4日推出Hi Café大冰或熱美式、拿鐵咖啡同品項買5送5；另即日起至10月6日前還有Hi Café大冰珍珠厚奶茶買1送1優惠。

●全聯：10月1日有冰、熱美式每杯特價20元；冰、熱拿鐵每杯特價30元，另PX GO！線上購也祭出OFF COFFEE全品項優惠，當日限定獨家買10送1。除外，即日起至10月15日還有濾掛與沖泡式咖啡買1送1。

●麥當勞：明（30）日中午12時起於「LINE酷券」推出雙重咖啡優惠，首波McCafé特選黑咖啡（冰／熱）特價只要10元，每組帳號限購1杯，共計1萬杯限時開賣、售完為止。另，明日中午12時起至10月6日，還有McCafé特選黑咖啡（冰／熱）、特選那堤（冰／熱）享同品項、同冰／熱「買6送3」優惠，每組帳號限購2組，限量5萬組，限期販售或售完為止。

●PAUL麵包甜點沙龍：10月1日至4日推出「咖啡、茶飲同品項買1送1」優惠，包括人氣玫瑰拿鐵、海鹽焦糖拿鐵通通都有，適用門市有仁愛店、信義店、內湖店、大葉高島屋店、林口三井店、巨城店。

▲▼PAUL推連4天咖啡、茶飲買1送1。（圖／PAUL提供）

▲PAUL中秋連假4天咖啡、茶飲買1送1。

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