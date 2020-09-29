香蕉價格慘跌　國民黨諷陳吉仲「堆肥主委」：不用下台？

▲國民黨團召開「豬事不順束手無策，堆肥主委 仍戀棧權位？」記者會。（圖／國民黨團提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

近期農產品因產銷失調，造成價格崩盤，農民怨聲載道。國民黨團29日召開開記者會，諷刺農委會主委陳吉仲是「堆肥主委」，處理產銷失衡只會花錢收購做堆肥，平常只會花錢搞大內宣、1450網軍。國民黨團書記長林奕華批評，最近香蕉價格崩盤，農委會卻什麼事都不做。

林奕華表示，台灣過去屢屢發生農產品生產過剩的情況，民進黨執政後，包含柚子、鳳梨、高麗菜、蜜棗等，農產品都生產過剩，最後農產品多拿去當肥料讓農民血本無歸，台灣農民真的很可憐。

林奕華批評，農委會正事不做，不是弄1450網軍就是做炒飯大賽，到現在為止農委會束手無策，特別是陳吉仲在含瘦肉精美豬議題上更是束手無策，陳吉仲要拿出良心，農委會出了那麼多問題，「做不好不用下台嗎？」

國民黨立委陳玉珍也細數這幾年產銷失衡狀況，幾乎每年都有香蕉，其次還有火龍果、文旦、鳳梨等，2018年時任行政院長賴清德還教大家吃水煮帶皮香蕉，2018年的農委會主委林聰賢還說如果隔年產銷失衡要帶著陳吉仲一起切腹。

陳玉珍說，行政院長蘇貞昌2019年也說農委會主委做不好就換人，如今連續三年香蕉都產銷失衡，「農委會這三年除了用大筆預算做大內宣、1450網軍，到底做什麼幫助農民？」

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