台東外海連7震！氣象局：一周內還會有「規模4以上」的餘震發生

▲台東外海今早頻頻發生地震。（圖／氣象局提供）

記者李宜秦／台北報導

今天上午不平靜！根據中央氣象局的地震報告，今天（29日）凌晨起，台東外海連續發生7起有感地震，其中最大規模為5.3、最大震度4級。氣象局地震預報中心主任陳國昌表示，未來一周不排除還會有規模4到5的餘震發生。

陳國昌表示，台東外海經常出現「重複性群震現象」，從歷史的地震紀錄來看，短約兩、三年，長約五、六年就會發生一次群震，不過規模都不大，從2000年到現在，共發生過25次超過規模4的地震，其中僅2次超過規模5，也就是今天發生的2起地震。

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根據氣象局歷史紀錄顯示，該處在2018年連續發生過6次「規模大於4」的地震，2016年有4次、2012年3次、2011年3次、2010年1次、2009年1次、2008年1次、2000年2次。

陳國昌解釋，該地群震除了因板塊碰撞造成，還有因為南部有一條馬尼拉隱沒帶，這條隱沒帶的活動力雖弱，但仍有再活動，發生地震的位置正好在隱沒帶真跡岩體的上方，時間久了岩體破裂，就會出現地震，但因為活動力弱，因此地震發生的規模也不大。

▲台東外海今日發生多起地震，氣象局表示，未來一周還會有餘震發生。（圖／氣象局提供）

根據中央氣象局的地震報告，今天（29日）凌晨起，台東外海連續發生7起有感地震，其中最大規模為5.3、最大震度4級。

根據資料，3時5分先發生規模4.4、深度10.9公里的地震，台東縣最大震度4級；4時50分又發生規模5.3、深度9.9公里的地震，台東縣、屏東縣最大震度4級，中部以南、半個台灣都有感。

而接下來5時39分、6時17分、6時35分又接連發生規模3.8、3.9、3.7的地震，台東縣最大震度達3級；8時34分又發生規模3.5地震；9時14分發生規模5的地震，台東縣最大震度4級。