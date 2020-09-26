吊臂太高勾斷電桿！醫院發電機緊急啟動...供電急診加護病房

記者蔡佩旻／雲林報導

扯！今(26)日上午有輛環保公司抓斗車，行經雲林縣西螺鎮市場北路與社口路口時，後車斗的油壓爪吊臂勾住電線，駕駛失察未發現，繼續往前開，瞬間將台電一萬一千伏特高壓電線桿擊饋線桿應聲「折腰」，所幸高壓電纜線未斷，未釀人員受傷，但被扯斷的2根電桿電量供應蔬菜專區、雲林基督教醫院，醫院緊急啟動發電機應急供電給急診、手術房及加護病房。

▲環保公司抓斗車行經市場北路，吊臂太高勾斷高壓輸電桿，電感應聲斷裂。（圖／記者蔡佩旻攝）



這起意外事件，發生在上午8點左右，一輛民營環保公司資源回收的抓斗車，上面載滿廢棄物，由西向東方向行駛市場北路，後車斗的油壓吊臂不知是機械故障，還是人員疏失，吊臂過高將橫越路口的台電一萬一千伏特高壓電纜線扯住，貨車駕駛繼續往前開，應聲拉斷2根電線桿，肇事貨車駕駛低調說是意外。

▲環保公司抓斗車行經市場北路，吊臂太高勾斷高壓輸電桿，電線撐住電桿但搖搖欲墜。（圖／記者蔡佩旻攝）

由於該高壓電纜線主供雲林基督教醫院、西螺蔬菜專區，除了醫院外，還有冷凍廠、蔬菜洗選場、蔬果預冷場，台電搶修需要進行斷電，造成作業不便，業者紛紛找來發電機應急，受波及的雲基醫院，緊急啟動自備發電系統，優先供給第一線的急診室、手術室及加護病房使用。

雲林基督教醫院副院長楊文榮表示，醫院備有兩組發電系統，提供全院區供電，如果停電時間過久，將會局部限制一般病房、行政辦公室供電，急診、手術室及加護病房供電不受影響。

▲台電人員獲報到場了解，迅速回報受損狀況及報告現場所需支援人車。（圖／記者蔡佩旻攝）

台電雲林區營業處表示，經查係位在西螺鎮社口路，因被大型車碰觸拉扯電桿斷裂，復舊工作預訂13時30分至17時30分施工，經轉供用電，施工時影嚮109戶停電，雲基將轉供供電不會受影嚮。

▲環保公司抓斗車行經市場北路，吊臂太高勾斷高壓輸電桿。（圖／記者蔡佩旻攝）





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