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菲籍移工「偽陰性」回社區1.5天才確診　13名接觸者需居家隔離

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記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎一日增3例確診，分別為菲律賓、印尼境外移入，其中來自菲律賓的20多歲男性移工（案511），入境無疑似症狀，機場檢驗也為陰性，但在集中檢疫期滿隔日（9月26日）再次採檢卻被驗出陽性，目前住院隔離中。由於其在集中檢疫期滿後，就前往預定工作地，指揮中心已匡列39名接觸者，其中13人需居家隔離。

▲▼9月9日指揮中心記者會,陳時中,莊人祥,陳宗彥,周志浩,張上淳。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心有在針對該名移工檢驗抗體，發現其IgG為陽性、IgM為弱陽性，以此推論，應該是在2~3周前遭到感染，也就是他入境採檢的陰性為「偽陰性」。

莊人祥說，該名移工是在9月26日採檢、27日確認陽性，28日公佈時就已住院隔離，因此真正在社區活動的時間，只有1天半，而他在這段期間也有遵守自主健康管理規定，全程配戴口罩，也未乘坐大眾運輸工具，僅在職場上與同事用餐時有取下口罩。目前匡列的對象，也以同事宿舍接觸者為主。

指揮中心9月26日發布新規定，將原本菲籍產業移工隔離期後篩檢改為期滿前篩檢。莊人祥表示，新制上路後，將不會再有類似情況出現。但被問到是否是為了該名確診移工更改規定？他回應，兩者沒有關係，該名移工就剛好是最後一例。

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