30年前喪夫獨養3兒竟罹怪病全癱　永遠不會醒的噩夢緊纏漁村老媽媽

▲洪媽媽6年多來為了照顧孩子疲於奔命，壓力大到曾想過帶著三個病兒一起走，幸好在志工的協助下將大兒子和二兒子安置在安養院，洪媽媽自行照顧43歲的三兒子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣口湖鄉漁村一名年近70歲的洪媽媽，30多年前丈夫因早發性失智症過世後，未料家中三個兒子成年後，一個接一個發病全都癱瘓，經醫院檢驗才得知是遺傳性的早發失智症。洪媽媽心如刀割，曾壓力大到一度想不開，目前由志工協助將大兒子二兒子由社福機構安置安養院，因床位有限三兒子尚與母同住。

雲林縣議員黃美蘭、北英獅子會長陳寶貴偕同王秀卿、陳彩霞、鄭彩玲等獅姊，日前參加創世基金會到宅服務團隊，抵雲林縣口湖鄉洪家服務，陳會長等人輕輕握著著躺在病榻的洪媽媽兒子的手，幫忙修剪指甲並為乾燥脫屑的四肢塗抹乳液，也一邊聽年近七旬的洪媽媽，多年來所承受的苦。

洪媽媽說今年已經70多歲了30多年前只知道丈夫因早發性失智症過世，但鄉下人哪裡懂醫學醫療，對病症完全不瞭解。好不容易拉拔三個孩子長大，成年，竟然從6、7年前開始一個一個隨丈夫當時發病一樣倒下、癱瘓，宛如歷史一再重演般的折磨，洪媽媽含著淚，看著三兒子說「是噩夢卻又真實」。

洪媽媽三個兒子都已4、50歲了，原本家境就拮据的她6年多來為了照顧孩子疲於奔命，壓力大到曾想過帶著三個病兒一起走，幸好創世基金會伸出援手，在志工的協助下將大兒子和二兒子安置在安養院，洪媽媽自行照顧43歲的三兒子。洪媽媽感謝創世的援助，不收費用幫忙照顧兩個兒子，也不時協助她照護么兒，支持洪媽媽堅強走過來，化解人間一場悲劇，她只想用餘生陪伴兒子走完人生。

創世基金會志工表示，其實真的很難想像，71歲的洪媽媽是如何撐起一個這樣的家，中年喪夫後辛苦拉拔孩子成年，卻還得面對兒子們也接連變成植物人，雖然大兒子與二兒子由基金會協助中，也期盼社會大眾伸出援手，幫助阿嬤一家人，生活所需的尿布用品。

雲林北英獅子會女獅會長陳寶貴陳寶貴說，獅子會時常幫助弱勢，洪家三個兒子全是植物人，這般辛酸與無奈，是弱勢中的弱勢，秋節些許的慰問，也只是杯水車薪，期待更多善心人能協助洪家，給予更多關懷。

創世基金會督導林月卿表示，創世斗六分院成立8年，服務雲林地區近140位植物人及重症臥床失智者，指導家屬各種照護技巧，並連結社會資源，為家屬帶來實際的幫助與關懷。中秋佳節將至，邀鄉親多多支持關懷在地植物清寒人家庭。創世基金會愛心專線：(05)5377855

▲獅子會時常幫助弱勢，對於洪家的狀況真實為弱勢中的弱勢，秋節些許的慰問，也只是杯水車薪，期待更多善心人能協助洪家，給予更多關懷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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