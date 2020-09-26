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找回中秋文旦家的味道...彩繪賞心吃光DIY　雲檢與弱勢同歡

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▲雲林地檢署藉由結合社區辦理溫馨關懷活動，讓受保護管束人、社勞人、更生人喚起兒時回憶以及「家」的味道。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林地檢署藉由結合社區辦理溫馨關懷活動，讓受保護管束人、社勞人、更生人喚起兒時回憶以及「家」的味道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署結合雲林縣榮譽觀護人協進會、臺灣更生保護會雲林分會及虎尾鎮堀頭社區發展協會於今(26)日上午，邀請受保護管束人、更生人、社勞人家屬、社區民眾約100人，至堀頭社區活動中心，由檢察長洪家原及雲林榮觀協進會理事長李元豪、更保雲林分會主任委員涂金助等人帶領大家一起彩繪柚子歡度中秋。

雲林地檢署期許藉由結合社區辦理溫馨關懷活動，透過體驗彩繪柚子，並進行手語健康操、柚子皮妙用DIY創意教學活動等中秋節的習俗，讓受保護管束人、社勞人、更生人喚起兒時回憶以及「家」的味道。檢察長洪家原亦藉此活動，致贈慰問金及物資，讓貧困受保護管束人及社勞人能感受到中秋佳節的溫暖，也幫助更生家庭強化家庭支持的正向功能。

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中秋節除了烤肉、吃月餅，大家還會吃柚子，剝下來的柚子皮可別浪費，活動亦安排「柚子皮妙用DIY」創意教學柚子達人教學用柚子皮來做純天然的洗潔劑，讓廢物再利用，也提昇大家的健康意識與環保觀念，讓今年的中秋節更有意義。

雲林地檢署檢察長洪家原表示，中秋月圓人團圓，雲林地檢署結合容觀協進會、更生保護會雲林分會，今天在虎尾鎮堀頭社區舉辦社區溫馨關懷活動，是落實法務部「家庭支持」的一個方案，希望所有的家庭能夠和諧，對於社會上的預防犯罪就能更徹底，藉由中秋佳節前夕，我們來溫暖、關懷社區所有需要照顧到的人，希望大家都能感受中秋團圓相聚的意義。

▲雲林地檢署藉由結合社區辦理溫馨關懷活動，讓受保護管束人、社勞人、更生人喚起兒時回憶以及「家」的味道。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林地檢署檢察長洪家原及雲林榮觀協進會理事長李元豪、更保雲林分會主任委員涂金助帶領活動一起彩繪柚子，共同歡度中秋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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