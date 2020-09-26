體恤農情！台塑大買斗六柚子　台亞直營加油站「加油送文旦」

▲台塑企業大手筆購買4萬8千斤斗六文旦，交由旗下台亞106間直營加油站發送，9月28日起凡加滿25公升以上就送一顆斗六文旦。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年因氣候穩定、無強颱襲來，雲林縣大斗六文旦產量大增達5700公噸；因雲林文旦品質佳，已銷售7至8成，然而產地仍有許多大果尚待處理，台塑企業不捨柚農徹夜排隊等待收購，大手筆購買4萬8千台斤，委由轄下台亞石油全國106間直營加油站發送，9月28日起凡加滿25公升以上就送一顆斗六文旦，「柚保平安，加油送文旦」。

此次活動由雲林縣長張麗善親自向台塑企業請託，除了協助柚農銷售文旦外，最希望的就是將雲林良品斗六文旦行銷至全台灣，認購全委由斗六市農會統籌辦理，負責品質把關，除協助大斗六地區柚農度過難關外，也讓加油消費者提早享受中秋佳節氣氛。

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▲認購活動委由斗六市農會統籌辦理，負責品質把關，除協助大斗六地區柚農度過難關，也讓加油消費者提早享受中秋佳節氣氛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，感謝台塑企業在她上任後，針對營養午餐部分，每一餐補助7.1元拉到高全國平均值，讓每個孩子能夠吃得營養又健康，此外許多社會福利措施，也都透過台塑企業捐助達成，這一次更大力支持農民，向斗六市農會採購1600箱文旦，協助銷售雲林文旦，讓全國民眾都有機會嚐到優質文旦。

六輕麥寮管理部副總經理陳文仰表示，台塑企業創辦人昆仲向來關心在地農漁民，六輕建廠後，員工餐廳大量選用當地食材，並與縣內主、副食品供應商訂有長期合約，直接購買在地農漁產品等優質食材協助解決產銷問題，並多次認購過剩農產品，如蒜頭、高麗菜、花生、葉菜類等，積極協助去化產品過剩問題，展現台塑企業多元回饋地方的誠意。

▲台塑企業大手筆購買4萬8千台斤斗六文旦，委由旗下台亞106間直營加油站發送，9月28日起凡加滿25公升以上就送一顆斗六文旦，「柚保平安，加油送文旦」。（圖／記者蔡佩旻攝）





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