等紅燈空檔「衝下車跳舞」！2妹子扭腰擺臀　30秒脫序行為全錄下

▲兩名女子趁等紅燈空檔衝下車跳舞。（圖／翻攝自爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

跟好友們聚在一起，有時候會玩真心話大冒險，若選擇大冒險，必須做一些搞笑的事情，有網友日前在馬路邊拍下，兩名女子在等紅燈的空檔，下車在馬路上跳起舞，跳得相當忘我，發現快要綠燈時，便急忙回到車上，誇張行徑被一旁的民眾全都錄下。

原PO在臉書「爆料公社」貼出影片，兩名女子在台北市新生南路上大秀舞步，趁著等紅燈的空檔，兩人下車開始擺動雙手，扭腰擺臀，一前一後跳得相當忘我，仿佛整個馬路都是表演舞台，發現快要變成綠燈時，再急忙衝回車上。這一幕剛好被目擊民眾拍下並PO上網，稱兩名女子為「街頭舞者」。

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▲▼眼看快要綠燈，兩名女子立刻回到車上。（圖／翻攝自爆料公社）

兩人在馬路上跳了約30秒，眼看快要綠燈便立刻回到車上，一個回到後座，一個回副駕駛座位。網友們看到後紛紛大喊「很危險」，猜測兩名女子是不是想紅，或是玩大冒險打賭輸了，還有網友毒蛇表示，「還沒回去的嗎？」但不管理由是什麼，在車來車往的大馬路上跳舞，是一件非常危險的事情，可能一不小心就會出意外。

根據「道路交通管理處罰條例 」第78條規定，行人在道路上不依規定，擅自穿越車道，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新臺幣300元罰鍰。第55條規定，汽車駕駛人在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車，不依規定擅自穿越車道，處新臺幣300元以上600元以下罰鍰。

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