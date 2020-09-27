非洲唯一邦交國王室現身新北！　史瓦帝尼郡主親授學生２傳統慶典

▲史瓦帝尼郡主協助金龍國小的女同學穿上華麗的傳統服飾，教她們隨著音樂搖擺，享受非洲的慶典活動的歡樂。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣在非洲唯一的邦交國「史瓦帝尼王國」（原為「史瓦濟蘭王國」），與台灣自1968年建立邦交國至今，已有52年保持友好關係。新北市教育局表示，新北市七星分區「國際文教中心」今年主題展國家為史瓦帝尼王國，讓親師生不用遠至非洲，就可以感受這位台灣國際好朋友的風土民情與傳統文化。

教育局說明，正在台灣攻讀碩士的史瓦帝尼郡主Luyandza s. Dlamini，為呈現史瓦帝尼王國原汁原味的傳統文化，利用課業之餘，親自到新北市校園中參與布展，為中心的親師生和志工群導覽解說，及示範傳統服飾的穿法，並分享家鄉的人文歷史與傳統文化舞蹈。

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▲史瓦帝尼郡主Luyandza s. Dlamini，為呈現史瓦帝尼王國原汁原味的傳統文化，親自到新北市校園中參與布展，為中心的親師生和志工群導覽解說。（圖／新北市教育局提供）

史瓦帝尼郡主這次分享家鄉重要的慶典—蘆葦節（Umhlanga, Reed Dance），這個活動是史國各地少女每年八月底或九月初，紛紛聚集在Ludzidzini王宮外的廣場，連續舉行兩天歌舞慶典活動，由史王與王母共同主持。

教育局表示，每每到了這個大日子，遠在海外求學的學子，都會紛紛趕回家鄉參加，慶典期間更不乏全球到場觀禮的國際使節團及觀光旅客，因此，這個慶典可謂史瓦帝尼王國年度最盛大慶典活動。如今想要感受非洲慶典不必遠遊，郡主協助金龍國小的女同學穿上華麗的傳統服飾，教孩子們隨著音樂搖擺，享受非洲的慶典活動的歡樂，並讚美金龍國小的學生有舞蹈天份。





▲金龍國小學生扮演小勇士，穿上傳統服飾Mayiha，一起舉起木劍、盾牌，擺出史國第一勇士英姿。（圖／新北市教育局提供）

對史瓦帝尼而言，另一個重要慶典則是勇士節（Incwala, the First Fruit Festival），為每年十二月中、下旬或隔年一月初在Ludzidzini王宮的牧牛場舉行。為了讓男同學體驗當勇士的感覺，郡主也指導金龍國小的同學扮演小勇士，穿上傳統服飾Mayiha，一起舉起木劍、盾牌，擺出史國第一勇士英姿。

▲正在台灣攻讀碩士的史瓦帝尼郡主親自到新北市金龍國小參與布展，進行文化交流。（圖／新北市教育局提供）

教育局張明文局長表示，新北市九大分區國際文教中心今年推出邦交國史瓦帝尼、聖露西亞，及柬埔寨、菲律賓、印尼、泰國、越南、日本、韓國、義大利、美國、紐西蘭、澳洲、秘魯、巴西等國主題展，也歡迎學校與機關團體參觀七星分區國際文教中心，喝杯南非國寶茶，欣賞非洲風格的繽紛手工蠟燭及栩栩如生的木頭雕刻藝品。

▲新北市七星分區國際文教中心今年主題展國家為史瓦帝尼王國，讓親師生不用遠至非洲，就可以感受風土民情與傳統文化。（圖／新北市教育局提供）

