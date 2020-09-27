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擊敗韓國、俄羅斯！烏克蘭發明展傳捷報　台灣奪29金「世界第二」

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▲▼ 。（圖／中華創新發明學會提供）

▲正修科大施松村（左）李益成（右）一起研發畫作缺陷辨識系統獲得金牌。（圖／中華創新發明學會提供）

記者崔至雲／台北報導

2020第十六屆烏克蘭國際發明展，台灣時間昨（26日）深夜傳回捷報。台灣代表團共獲得29金18銀3銅，總成績排名世界第二。

台灣代表團團長、中華創新發明學會理事長吳智堯表示，今年烏克蘭國際發明展每年吸引來自全球眾多人才參加，今年雖受到新冠肺炎影響，參賽國家較往年稍減，且改為線上評審方式競賽，但仍吸引來自俄羅斯，埃及、印度、韓國、以色列、泰國、中國等27個國家，近400件作品參加，台灣有58件作品參賽，僅次於地主國拿下大會總成績第二名。

▲▼ 。（圖／中華創新發明學會提供）

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▲樹德陳文亮設計的多用途移動載具照片。（圖／中華創新發明學會提供）

雲林科技大學電子系助理教授黃建盛帶領研究生林耀宗、苗新鳳，攜手台大雲林分院醫師林其懋，校園與醫院共同研發｢可控制光型設計之高結構強度拋棄型喉頭鏡葉片｣作品，具有製作過程快速與製作成本較現有金屬葉片低之優勢，在醫療市場具有發展潛力，獲得一面金牌肯定。

黃建盛說，目前醫療急救都是採用重複使用的不鏽鋼金屬葉片，萬一消毒不完全時，病人會有感染風險。在急救現場，需要撐開患者嘴巴照光檢查喉頭是否通暢，因此葉片需要有夠強耐受力，這是拋棄式葉片的最大挑戰。團隊經過多次的模擬與驗證，設計出符合醫療法規並利用內層塑膠導光的拋棄型喉頭鏡葉片，其照光與工法成本皆優於現有金屬葉片。對於降低急救現場的醫材成本發揮極大功用。

▲▼ 。（圖／中華創新發明學會提供）

▲台大雲分院林其懋醫師（左）雲科大黃建盛（右），共同合作發明｢可控制光型設計之高結構強度拋棄型喉頭鏡葉片獲得金牌。（圖／中華創新發明學會提供）

歷史文物或名畫的修復是一項需要高度專業與專注的工作，但往往費時耗工，正修科技大學擁有全台唯一的亞太文化資產保存修復創新科技研究中心，就在正修科技大學內。這次由電子系施松村教授和研究中心教授吳守哲、李益成三人，一起運用紫外線發明「畫作缺陷辨識系統」，提高修復師檢視畫作的效率，獲得金牌的肯定。

李益成說，一幅舊畫作除了損壞處外，還會有後人「覆蓋」其他色彩，甚至還會有黴菌的存在，修復畫作需要修復師拿著紫外線光筆慢慢的找到需要修補之處，曠日費時，現透過系統以紫外光照射掃描畫作並儲存有瑕疵的畫面，經由辨識系統運算後，可以自動標註瑕疵的位置，讓畫作的缺陷、補筆一覽無遺，大大簡化畫作瑕疵尋找的過程，提高文物修復師檢視畫作的效率。經維護後的畫作往往可以提高它的賣價，讓藏家更放心願意將收藏交給這超過50人中心的專業團隊。

樹德科技大學生活產品設計系教授陳文亮老師與該系學生鄭翔太、汪長宇、陳雅寧一起發明的「多用途的移動載具」，透過滑軌結構改變，可以讓一般的老人座椅在一分鐘之內，可以隨時變化成貨物推車、助行器，或是購物車，多功能載具用途，滿足不同年齡層，解決載具購置，資源浪費及收納空間等問題，實用發明獲得一面金牌。

而這次獲得金牌獎年紀最小的有康橋國際學校高中部，12年級的學生施博瀚，他發明的「人車出行智慧防撞警示系統」，同時拿到台灣與美國發明專利，非常難得。

▲▼ 。（圖／中華創新發明學會提供）

▲台大雲分院耳鼻喉科醫師林其懋。（圖／中華創新發明學會提供）

醫療方面，台北醫學大學附設醫院骨科醫師呂憲宗，自行研發「腕關節鏡手術用醫療輔具」，喜歡發明，家中就有三台3D印表機的呂憲宗，在手術時因為常感到不便，結合影像醫學以及3D列印，自行研發手術用的輔具，減緩醫師在進行繁雜外科時手部的傷害。輔具不僅獲得金牌，也已向衛生局申請核准使用中。

來自產業代表的則有生展生物科技股份有限公司，以及葡萄王股份有限公司的「抗氧化多層包埋益生菌顆粒」，兩者都靠著研發益生菌獲得金牌獎肯定，其中生展公司研發出「不怕熱」的LCW23專利益生菌，讓老人小孩喝牛奶等沖泡飲品時，不再怕益生菌失去活性，研發獲得很大的肯定。

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