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快訊／第13號颱風「鯨魚」生成了　未來移動路徑出爐

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記者賴文萱／台北報導

今年第13號颱風「鯨魚」生成！氣象局指出，位於威克島西方海面的熱帶性低氣壓，今（27）日上午8點生成為颱風鯨魚，但距離台灣很遙遠，還有3000-4000公里。未來路徑將隨著高壓引導氣流移動，先西北再往北偏，拋物線北轉，不過，連對日本也沒有影響。

▲▼颱風生成 。（圖／翻攝日本氣象廳)

▲今年第13號颱風「鯨魚」生成。（圖／日本氣象廳）

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▲▼颱風生成。（圖／日本氣象廳）

▲鯨魚颱風未來移動路徑。（圖／日本氣象廳）

氣象預報員劉沛滕指出，位於威克島西方海面的熱帶性低氣壓上午8點生成為颱風鯨魚，但距離台灣還有3000-4000公里之遠。颱風未來路徑將隨著高壓引導氣流移動，先西北再拋物線北轉，對台灣無影響，預計連對日本也沒有影響。

▲▼鯨魚颱風。（圖／中央氣象局）

▲鯨魚颱風對台灣無影響。（圖／中央氣象局）

台灣未來天氣主要為2波東北風影響，今天再加上華南雲雨區東移，水氣增加，一整天北部及東北部地區都會有陣雨，並有局部大雨發生的機率，而中部、東部、東南部地區及澎、金、馬也有局部短暫陣雨，南部地區則大致為多雲，午後局部短暫雷陣雨。

至於氣溫方面，台中以北及東北部全天體感較涼，東北風迎風吹來，頗有濃濃秋意的氣氛，預測北部及東北部高溫約22至24度，中部、東部及東南部地區25至29度，南部地區高溫仍可達32度左右，較為暖熱；預測北部、東北部及東部低溫20至22度，其他地區23至25度。

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