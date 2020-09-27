6都遭「全球市長聯盟」矮化　新北：兩週前已去信抗議

▲「全球氣候與能源市長聯盟」將台灣加入聯盟的六都列為「中國籍」，引發批評。（圖／翻攝自globalcovenantofmayors）

記者楊蕓／台北報導

針對國際組織「全球氣候與能源市長聯盟」將台灣加入的城市，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6都，都標示為「中國籍」，引發批評。新北市政府27日下午透過新聞稿表示，絕不能接受「市長聯盟」矮化我國格，已在9月15日即向其表達嚴正立場，要求更正，並將持續與其他城市共同爭取，以維護國家主權。

新北市環保局指出，新北市從事城市國際交流以來，除學習國際其他城市經驗和分享本市推動成果外，就涉及國家主權爭議部分，一直以來即聯合臺灣各城市共同爭取與維護。

有關此次市長聯盟主權爭議，新北市政府已於9月15日發信向市長聯盟位於比利時布魯塞爾秘書處表達立場並要求更正，惟迄今仍未收到回覆或更正，將持續與其他城市共同爭取，以維護國家主權。

▲「全球氣候與能源市長聯盟」將台灣加入聯盟的六都列為「中國籍」，引發批評。（圖／翻攝自globalcovenantofmayors）

外交部則指出，針對「全球氣候與能源市長聯盟」（Global Covenant of Mayors for Climate and Energy），將台灣加入聯盟的高雄市、台北市、新北市、桃園市、台南市及台中市等六都列為「中國」之下，外交部表示嚴正抗議，並已透過駐館要求該組織依據台灣成為會員時的遞交文件名稱予以更正。

另外，台中市也表達強烈不滿，台中市長盧秀燕強調，台中市申請加入「全球市長聯盟」至今，國籍皆是以「Chinese Taipei」名稱加入城市組織。針對此次「全球市長聯盟」在網頁上標註「台中，中國」的名稱，顯為錯誤，呼籲「全球市長聯盟」應儘快予以更正，否則不惜退出聯盟。

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