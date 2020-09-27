中秋、國慶雙連假「高乘載管制」時段一次看　3條國道都有影響

▲中秋、國慶連假期間，高公局於國1、國3、國5等部分路段及時段實施高乘載管制。（圖／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

今年中秋、國慶連假預期將湧現大量車流，高公局於國1、國3、國5，國慶連假於國5等部分路段及時段實施高乘載管制。高公局已於實施高乘載管制的交流道入口前設置彩色圖形化預告告示牌，並於交流道入口處，設置文字型之紅底白字禁制性告示牌，明確告知用路人高乘載管制之日期及時段。

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▲國道祭高乘載管制，設置圖形化標誌。（圖／高公局提供）

中秋連假國道實施高乘載管制之時段與路段如下：

1.10月1日，6至12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道。

2.10月1及2日，6至12時，國5南港系統南向入口匝道。

3.10月3及4日，14至21時，國5蘇澳至頭城之北向入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

國慶連假國道實施高乘載管制之時段與路段如下：

1.10月9日，6至12時，國5南港系統南向入口匝道。

2.10月10日，6至12時，國5南港系統至坪林南向入口匝道。

3.10月10及11日，14至21時，國5蘇澳至頭城之北向入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

為利用路人在實施高乘載管制之交流道入口前快速掌握管制內容，預告告示牌採圖形化及彩色化，以綠底白字呈現管制之路線及方向，紅底白圖呈現管制車種及人數，再以白底黑字之附牌呈現管制日期及時段，內容簡潔易懂，可有效縮短用路人判讀時間。

▲國道高乘載管制，設置文字型禁制性告示牌。（圖／高公局提供）

至於設在管制交流道入口處之告示牌，高公局表示，因須作為員警執法依據，故維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。

▲▼中秋、國慶連假，國道收費措施。（圖／高公局提供）

另為分散車流，中秋及國慶連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費，中秋連假收假日更延長至10時等措施。

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