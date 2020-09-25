妻滑手機睡著…人夫幫蓋被驚見「變強了」崩潰！怒告科技老闆小王

▲人夫幫妻子。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人夫阿勁（化名）見老婆佑佑（化名）滑手機睡著，幫蓋被、手機充電時，驚見她竟與擔任某科技公司負責人的前男友阿莫（化名）互傳曖昧訊息，「整個心都是你」、「愛你」等，讓阿勁頓時感到綠雲罩頂，決定提告求償。法院勘驗各項事證後，判佑佑與小莫應賠償人夫8萬元，可上訴。

阿勁主張，與佑佑交往多年後結婚，妻子除了偶爾酗酒失態，雙方會爆發爭執之外，夫妻感情和睦，沒想到佑佑與前男友2019年底、2020年初再次重逢，雙方明知道彼此都是有家室、有穩交對象的人，竟還以「老公」、「老婆」互稱，還發展出超友誼關係，讓他痛苦不堪，決定向老婆、阿莫求償100萬元。

對此，佑佑與阿莫辯稱，2人因為是舊識，所以偶爾會傳訊息、聊天，但內容都只是一些日常，沒有男女感情上的交往，且出遊的地方都是公共空間，另外，佑佑個性本來就比較開放，擁抱、親臉頰在國際間是禮貌問候的風俗民情，強調雙方是「正常朋友關係」。2人更稱，阿勁截圖的LINE對話也沒有完整時序，僅擷取部分曖昧對話，容易讓其他人誤會。

但法院勘驗雙方對話發現，佑佑與阿莫曾傳訊息，「愛你」、「抱歉…感情放了越多，佔有慾也就變強了」、「現在整個心都是你」、「我說我可以為了你離婚，但你無法」，除此之外還有2人緊密依偎、佑佑親吻阿莫臉頰的自拍照，不採信2人說詞，判佑佑、阿莫應賠償阿勁8萬元，全案仍可上訴。

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