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友善耕作「皂」福土地　金山青農顧生態保育

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▲友善耕作「皂」福土地 金山青農顧生態保育。（圖／新北市農業局提供）

▲友善耕作「皂」福土地，金山青農顧生態保育。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於陽明山國家公園內阿原農場，占地約有3公頃，有別於一般生產農糧產品的農場，場內栽種艾草、月桃、魚腥草、迷迭香、左手香、苦茶樹、咸豐草、洛神、五爪金英等青草植物，做為製造肥皂等清潔用品原料。農場內生態豐富，經常可以看到臺灣獼猴、山豬、臺灣藍鵲、大冠鳩、蝴蝶、蛙類等生物，在2020年8月順利取得綠色保育標章，成為兼顧農業生產及生態保育的友善耕作農場。

阿原農場場長蔡漢昌表示，自從10多年前在金山區竹子山腳下闢建種植田野山林青草植物，就是選擇國家公園內清澈無汙染的灌溉水質與休耕多年土壤肥沃的農地。每年的開工日與四季員工例會，江榮原董事長總是率領大家到農場，拔除雜草、採收作物、製作堆肥，體驗農耕辛勞，這一路走來從最早3位員工，迄今已近300名團隊，「阿原肥皂」足跡遍佈國內外高級時尚商圈，是最早農業文創代表性品牌。

▲友善耕作「皂」福土地 金山青農顧生態保育。（圖／新北市農業局提供）

▲員工日齊心製作堆肥。

農業局長李玟表示，新北市自2015年以來推動友善田園區域計畫並導入「多方參與式查證系統」Participatory Guarantee System, PGS於友善耕作農場，目前有206個農場轉型友善耕作，友善耕作面積已達252.8公頃，其中取得綠色保育標章農場有63場。

李玟說，讓消費者或通路商進入生產區，親自了解農作物生產情形，共同查證生產者的生產過程，形成生產者與消費者間良善的互動關係，加深信任感。農友加入友善農業耕作行列，可增強野生動植物保育與農業生產的概念，以及促進鄉村生活，落實生產、生活、生態永續農業。

阿原工作室公司目前在新北市石門區興建北海明珠廠房，預計將於2021年完工，並與當地農友契作復育白茶樹與臺灣百合等，以本土特有青草植物萃取做為產品原料，阿原公司江榮原董事長的宏願就是讓台灣品牌阿原肥皂站上國際舞台，在這背後更多了一層生態保育理念，期待可帶動地方特色產業發展，開創生態農業契機！

► 美麗最大的祕密

▲友善耕作「皂」福土地 金山青農顧生態保育。（圖／新北市農業局提供）

▲農場內梯田景觀。

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