門口取締「行人不走斑馬線」！店家提醒客人　竟遭警嗆：妨礙公務

記者趙蔡州／綜合報導

屏東枋寮台1線有一個路段經常出現行人穿越馬路違規未走斑馬線，一名餐廳業者日前好心勸客人不要任意橫越馬路，卻遭正在值勤的警員激動告誡「這樣妨礙公務、妨礙開單，以後要每天來」，讓他相當傻眼。對此枋寮警分局表示，店家無妨礙公務行為，對於員警執法時的情緒性回應，他們會持續要求改進。

▲門口在取締行人不走斑馬線，店家好心提醒客人：「要走斑馬線」，竟然遭警員嗆聲。（圖／翻攝自爆料公社）

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▲店家好心勸客人，竟然被警員告知「這樣是妨礙公務要送辦。」（圖／翻攝自爆料公社）

店家在臉書社團「爆料公社」表示，屏東朋友要注意了，枋寮地區台一線只要沒有斑馬線，就不能過馬路，「警察大執法，我們看到要來我們店裡吃飯的人，請他們不要過來，揮手請他們離開（走斑馬線），就被警察告知這樣是妨礙公務要送辦，這樣妨礙他們開單，以後要每天來。」

原PO最後說，「請各位屏東的朋友們多多注意，過馬路一定要走斑馬線，已經沒辦法在警察來的時候請你們別過來了」、「目前只能積極的請地方幫忙畫斑馬線」、「斑馬線距離分隔島缺口，Google地圖顯示為200公尺。」

▲枋寮警分局表示，警員執法時的情緒性回應，他們會持續要求改進。（圖／翻攝自爆料公社）

對此，枋寮警分局26日表示，本分局員警在巡邏時發現，本案地點於用餐時間有多名行人穿越台1線，由於該路段車流量大，且車速較快，以致險象環生，員警為維護交通安全，因此立即在該處制止。

針對店家的說法，本案民眾請來店顧客勿任意跨越道路，並無具體妨礙公務行為，對於警員執法時的情緒性回應，本局會持續要求改進，另該處距最近路口超過100公尺，如有違規事實適用錯誤部分，本分局將主動依法撤銷。

根據《道路交通安全規則》第134條規定，行人穿越道路，在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者，必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路。