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4歲女泰山超狂！單槓20秒吊完全程…被起底是國片童星

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記者柯振中／綜合報導

台中有名4歲女童相當厲害，擁有超強臂力，到公園吊單槓時，只花了約20秒的時間，就跨越12根單槓，從起點到終點，讓網友全看傻眼。事後，女童媽媽受訪時說明，女兒從2歲開始，就對單槓相當有興趣，還喜歡游泳、跳水中芭蕾與演電影，2歲時還曾參與國片的演出。

台中西勢同樂公園有處遊樂設施，是由單槓組成，排成一道S型的「單槓路」。而4歲的女童「小雉雅」酷愛玩單槓，整整12支單槓組成的遊樂設施，僅花了20秒的時間就全部吊完，影片讓網友全看傻。

▼4歲女童吊單槓，20秒火速吊完全程。（圖／網友授權）

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▲▼4歲女童吊單槓。（圖／網友授權）

除了花20秒吊完單槓路，女童也會玩一般單槓，整個身體轉過來倒吊在單槓上，就跟蝙蝠一樣。事後，小雉雅的母親接受訪問，說出了女兒不尋常的部分，從2歲開始就對單槓情有獨鍾，家人都很怕女兒受傷，極力阻止，但女兒非但沒有停止玩單槓，反而愈練愈厲害。

小雉雅的母親指出，除了單槓以外，女兒還喜歡游泳、跳水中芭蕾，2歲的時候還曾參與國片《為你存在的每一天》的演出。對於小雉雅的臂力，幼稚園老師也樂觀其成，若小孩子從小就擁有出色的肌耐力，對於成長也有相當大的好處，只要家長注意，不要讓小孩受傷，保持安全就行。

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▼4歲女童吊單槓，20秒完成全程。（圖／網友授權）  ▲▼4歲女童吊單槓。（圖／網友授權）

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