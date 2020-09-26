行人揮手要讓！駕駛堅持「你先走」　下一秒驚呼好險：差點被陰

記者趙蔡州／綜合報導

全國9月1日實施路口安全大執法，汽機車不禮讓行人最高可罰3600元，網路上日前才傳出有民眾「示意車子先過」，不料駕駛轉彎後馬上被攔下開罰，現在又有駕駛在臉書社團表示，自己在開車時碰上類似情況，不過他這一次堅持禮讓行人先過，結果轉彎後也看見確實有員警在值勤，讓他直呼「真的差點被陰。」

▲行人斑馬線狂揮手要讓，駕駛堅持「行人先過」，下一秒驚呼好險：「差點被陰了」。（圖／翻攝自爆料公社）

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影片中可以看見，駕駛23日晚間6時許開車行經一處十字路口準備右轉，當時剛好綠燈有許多行人正在穿越馬路，其中有一名行人A剛好走到他的前方，行人A見狀示意要讓他先走，但他停在原地堅持禮讓對方，對方才再次示意「謝謝」快步通過。

▲原PO轉彎後，馬上就看見有員警在值勤。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO在行人A通過後，才加速繼續轉彎，結果下一秒就看見前方有員警正在值勤，讓他直呼「差點被陰了」。原PO感嘆，「好險之前有其他人提供的經驗，我已經停下要讓行人了，行人卻也想禮讓我」、「當下只想來比賽看誰撐的久，就是擋住後面的車也要讓，結果證明我是對的，因為一轉過去就看到警察。」

其他網友看了紛紛表示，「我覺得大家想太多了，那是習慣導致，過去我看到車子也是慣性讓車先走」、「怎麼遇到一直要讓的行人，轉過去就一定會有警察」、「下次可以早點停下來，行人比較不會有壓力」、「警察只是剛好在那裡啦」、「以前過馬路一堆車都不讓路人，所以路人會讓車先走是正常的。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。