臭豆腐車半路爆炸！燒到剩骨架　7旬嬤淚崩：只想讓客人吃熱的

▲臭豆腐車爆炸，整輛燒到剩骨架。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

彰化縣溪湖鎮25日發生火燒車事件，一輛賣著臭豆腐、麵線糊的貨車行駛在路中央，突然發出劇烈聲響，接著燒了起來，嚇壞了路人，所幸沒有造成傷亡。據了解，貨車車主是年逾70歲的謝姓阿嬤，突如其來的意外，也讓她忍不住落淚，只是想讓客人吃熱的食物，這樣一燒，生財工具都沒了。

當時謝姓阿嬤開著餐車，在路上行駛，突然聽見一聲爆響，接著貨車起火燃燒，讓她嚇了一跳，趕緊下車關瓦斯，就連手也被燙傷。消防人員趕到現場，發現火勢猛烈，不敢大意，立刻佈水線滅火，現場煙霧迷漫，雙向車道都受到影響。

▼臭豆腐車突然砰了一聲，在馬路上燒了起來。（圖／翻攝《東森新聞》）



附近的居民指出，當時聽見「砰」一聲，整輛車就燒了起來，火勢相當猛烈。對此，謝阿嬤指出，她開車時會留一點點火保溫，可能是瓦斯管線破掉，才會釀成這起意外。

消防人員經過搶救，成功將火勢撲滅，但整輛貨車已經燒得焦黑，幾乎全毀。謝阿嬤看見這樣的狀況，也忍不住掉下淚，3月才貸款買了貨車，一共花了47萬元，每個月還要繳6,000多元的貸款，如今生財工具全沒了。

謝阿嬤難過地說，當時正要趕著去擺攤做生意，臭豆腐與麵線糊都煮好了，途中開著小火保溫，是因為想讓客人吃熱熱的食物，沒想到瓦斯突然漏氣。至於詳細起火原因，火調人員仍在調查當中。