黃珊珊：共軍擾台對兩岸交流沒助益　「誰欺負我們就和他拼命！」

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

在近日共軍動作頻頻的時刻，台北上空24日出現不少直升機，還有戰機轟隆隆的聲響，引發網友誤以為兩岸要開戰，事後證實是國慶活動預演，虛驚一場。台北市副市長黃珊珊表示，共軍在7天內侵犯台灣西南防空識別區6次，對兩岸交流沒有實質助益，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，應力挺國軍、做好準備，「誰欺負我們就是和他拼命！」

黃珊珊24日於臉書上表示，今天早上有很多台北市民都聽到飛機轟隆隆聲，這是國軍在清晨進行「國慶活動預演」，相信大家會這麼緊張，都跟近來共軍頻頻擾台有關。

黃珊珊說，共軍在7天已侵犯台灣西南防空識別區6次，這無疑是最赤裸的挑釁，對兩岸交流也沒有任何實質助益，而面對挑釁，國家的力量在於國民全體，市民就是國軍最有力的後盾，相信有些人會被噪音吵醒，但「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，我們仍然應該力挺國軍、支持國軍、做好準備，「誰欺負我們就是和他拼命！」

最後，黃珊珊強調，兩岸要交流，是在「互相認識，互相了解，互相尊重，互相合作，互相諒解」的前提下進行交流，這樣三天兩頭擾台，只會讓台灣民眾更厭惡，彼此距離愈來愈遠。

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