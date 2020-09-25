台南市警局舉行副局長、分局長、隊長聯合交接典禮　市長黃偉哲親自主持

▲台南市警局為彰顯並賦予副局長、分局長、隊長等維護社會治安、交通之重要責任，25日下午3時舉行聯合交接典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部警政署發布高階警官人事命令，台南市警局25日下午配合舉辦台南市副局長、分局長、隊長聯合交接布達典禮，台南市長黃偉哲親自主持，台南市多位民意代表等人士與會觀禮，典禮盛大隆重。

台南市警局指出，這次異動人員如下：1、台南市警局副局長李政曉，調任內政部警政署保安警察第七總隊總隊長。2、內政部警政署交通組組長王鳳輝，調陞台南市警局副局長。3、高雄市政府警察局督察長劉祥浤，調陞台南市警局副局長。4、內政部警政署保防組組長劉崇智，調陞台南市警局副局長。5、台南市警局第二分局分局長王森瑒，調陞內政部警政署保安警察第五總隊主任秘書。6、台南市警局保防科科長詹登燦，調任嘉義縣警察局副局長。

7、台南市警局第三分局分局長許坤田，調任第二分局分局長。8、善化分局分局長方國璽，調任第三分局分局長。9、白河分局分局長朱信憲，調任善化分局分局長。10、苗栗縣警察局副局長陳明宏，調任台南市警局白河分局分局長。11、台南市警局第五分局分局長梁仁輝，調任苗栗縣警察局副局長。12、台南市警局新營分局分局長李名昌，調任第五分局分局長。13、台南市警局佳里分局分局長斯儀仙，調任新營分局分局長。14、台南市警局學甲分局分局長甘炎民，調任佳里分局分局長。

15、台南市警局交通警察大隊大隊長翁誌宏，調任學甲分局分局長。16、台南市警局督察室督察蘇政敏，代理交通警察大隊大隊長。17、台南市警局後勤科科長邱顯良，調任玉井分局分局長。18、台南市警局玉井分局分局長楊青垂，調任台南市警局後勤科科長。19、台南市警局新化分局分局長許芳毅，調任新北市政府警察局三峽分局分局長。20、嘉義縣警察局副局長歐祖明，調任台南市警局新化分局分局長。

21、台南市警局交通警察大隊副大隊長蔡明宗，調任婦幼警察隊隊長。22、台南市警局婦幼警察隊隊長楊富仁，調任新化分局副分局長。23、台南市警局新化分局副分局長吳順發，調任保安警察大隊副大隊長。24、台南市警局保安警察大隊副大隊長林炳男，調任交通警察大隊副大隊長。

台南市長黃偉哲讚許台南市警局於多項治安滿意度調查中，名列六都最佳，並勉勵台南市警局持續做好治安、交通、防疫等工作，期許未來朝向「治安零死角、交通會更好，防疫無假期」目標邁進，以達成「安全大台南」的願景，讓市民對治安有感、交通有感、服務有感。

黃偉哲市長並感謝詹永茂局長及卸任副局長、分局長等人員對台南市治安的付出與貢獻，並期許新任官在既有的警政基礎上，能更精進、圓滿達成警察任務。

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