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台南文化中心館慶邀明華園總團演出《鯤鯓平卷》　黃偉哲歡迎鄉親一同相挺

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▲為慶祝台南文化中心成立36周年，台南市政府文化局特別邀請明華園戲劇總團於台南文化中心演藝廳演出2020年新作《鯤鯓平卷》。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為慶祝台南文化中心成立36周年，台南市政府文化局特別邀請明華園戲劇總團於台南文化中心演藝廳演出2020年新作《鯤鯓平卷》。（圖／記者林悅翻攝，下同）
記者林悅／台南報導

為慶祝台南文化中心成立36周年，台南市政府文化局特別邀請明華園戲劇總團於台南文化中心演藝廳演出2020年新作《鯤鯓平卷》，24日召開宣傳記者會，市長黃偉哲特地出席致意，感謝明華園發揚台南在地民俗文化，並歡迎鄉親及各地朋友踴躍支持。

市長黃偉哲偕同文化局長葉澤山、南鯤鯓代天府董事長王連興、常務監事吳朱福、總幹事侯賢遜、明華園團長陳勝福、孫翠鳳及演出團員們一同於南鯤鯓代天府參拜祈祝巡演平安順利。

▲為慶祝台南文化中心成立36周年，台南市政府文化局特別邀請明華園戲劇總團於台南文化中心演藝廳演出2020年新作《鯤鯓平卷》。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，非常高興台南文化中心36周年躬逢其盛邀請到明華園演出創團91周年的年度大戲《鯤鯓平卷》，演繹南鯤鯓的起源故事，尤其台南是文化古都，有非常深的文化底蘊，也是台灣第一個城市，再過四年就要慶祝建城四百周年，所以感謝南鯤鯓代天府及各界的共同努力，明華園的演出對歷史、對文化、對藝術造詣的傳承都有非常重要的意義，也祝這齣年度大戲獲得所有民眾及市民朋友們的高度肯定。

明華園創團91年的年度大戲《鯤鯓平卷》，將於10月17日下午2時30分及晚上7時30分，在台南文化中心演藝廳演出，首席編導陳勝國聚焦本土，編寫本土神仙戲，首度將流傳在南鯤鯓地區「五府千歲與囝仔公爭奪風水寶地」的傳說搬上國家藝術殿堂，日前明華園於台北國家戲劇院首演，締造疫情解封之後表演藝術票房佳績，不僅3場票券全數完售，更加開總統包廂票券也全部售罄。

▲為慶祝台南文化中心成立36周年，台南市政府文化局特別邀請明華園戲劇總團於台南文化中心演藝廳演出2020年新作《鯤鯓平卷》。（圖／記者林悅翻攝，下同）

24日明華園總團特別移師故事的發源地「南鯤鯓代天府」，為五府千歲與囝仔公獻上《鯤鯓平卷》精彩片段，感謝神明保佑，更感謝南鯤鯓代天府廟方的大力贊助及支持。

文化局長葉澤山指出，明華園是台灣具有代表性的歌仔戲團，且1929年在台南創團，所以《鯤鯓平卷》在台南演出且發揚台南在地歷史典故非常具有意義，歡迎市民朋友們一起來共同支持。

明華園首席編導陳勝國表示，「五府千歲和囝仔公」是一個很美麗的傳說，「萬善」是生長在台灣的小孩，即便離開人世都捨不得離開這片土地，為了守護家園不惜單挑位高權重的五府千歲，神鬼大戰風雲變色，然而，從平凡的牧童竟然可以號令孤魂野鬼、陰兵陰將抵抗代天巡狩的五府千歲，《鯤鯓平卷》將穿越時空200年，告訴大家囝仔公如何得到神通、坐化成仙、神鬼大戰到悲天憫人進而與五王共享香火的暖心故事，希望能為社會注入滿滿的正能量。

用台灣的傳統戲劇說本土的故事，挑戰傳統的極限是明華園總團近年來創作的方向之一，陳勝福總團長說，「五府千歲與囝仔公」的傳說是來自明華園的故鄉台南，最初只有簡短的幾行字，製作團隊絞盡腦汁，不僅將民間傳說細緻化，賦予藝術性與現代思維，更把民間廟會神轎出巡的儀式賦予藝術性搬上舞台，且運用現代舞台技術跨越時空200年，演員從古代人變成現代人，隨著時空場景的改變傳統文武場與現代樂團的融合等等，對於演員、創作團隊都是極大的挑戰，因此非常感謝首演即獲得觀眾熱烈的回響！

《鯤鯓平卷》由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳飾演「大千歲」率領天兵天將大戰青年軍陳昭婷飾演的「囝仔公」，歌仔戲第一丑角陳勝在飾演土地公與當家小旦鄭雅升扮演的觀世音詼諧逗趣貫穿全劇，明華園總團推動傳統戲劇人才培育，用「二十年磨一劍」的精神打磨青年演員陳子豪、李郁真、晨翎、王婕菱、吳米娜等精銳盡出，精彩可期！

此外，明華園戲劇總團，2021年可能從台北市搬遷改落腳台南，明華園總團長陳勝福透露預計明年就會設籍台南定。台南市長黃偉哲及文化局長葉澤山對此表達歡迎之意，市府也會全力協助。

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