台南6歲童被連續罰站3個月　美語班退3個月學費：每次只10分鐘

▲有民眾於臉書反映台南市中西區1家美語補習班疑似對國小學童長期罰站，涉嫌不當管教情事。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

記者林悅／台南報導

有民眾於臉書反映台南市中西區１家美語補習班疑似對國小學童長期罰站，涉嫌不當管教情事，台南市教育局接獲訊息後，立即和社政單位進行跨局處通報並展開聯合調查，一旦查證屬實將依法嚴辦。

台南市教育局指出，在虐童零容忍的處理原則下，如發現有違反兒童及少年福利與權益保障法49條規定，經社政單位認定屬實者，教育局會另依補習及進修教育法，召開補習班不適任人員認定委員會議，依情節裁處，並登錄於全國不適任教育人員系統。

教育局表示，本案發生在補習班，事件涉及兒少權益保護事宜，需同步移請社政機關調查，再由教育局依社政單位調查結果，依規定召開不適任人員認定委員會續處。此外，教育局會同步對補習班的班務管理，進行了解和稽查，以確保在補習班上課學童的安全，如查有違規，一律依規定裁罰，「護童為優先，虐童零容忍」的原則不變，希望補教業者和老師能跟上時代，展現正向管教的專業能力，才能讓家長安心。

教育局對違規的補習班和不適任教育人員，也會依規定公告和進行通報，讓家長知悉，希望透過存優汰劣，共同營造友善優質的補教環境。

據了解，有女網友在「台南爆料公社」氣憤PO文指出，她一名小一6歲的姪子，3個月前進台南市中西區這家兒童美語班補習，結果最近明顯表現出抗拒上課的情形，直到阿公提前到補習班等他下課，才那得知孫子已被罰站整整3個月，這讓網友心疼又憤怒：「我們繳錢去上兒童美語，不是去罰站的！」。

孩子父母前往了解情況，據同學表示，老師只會針對他，而且已經罰了整整3個月，每次上課只要換成某台籍老師，就會叫他去罰站。事後，補習班退了3個月的學費，並道歉表示：「我們也是很捨不得這樣罰站，但每次只罰10分鐘。」，此一說法令網友更怒，直言：「太誇張了，這是霸凌，孩子的心靈受傷，不是錢可以彌補的。」

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