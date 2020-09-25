台南市智慧停車格LOGO與身障標誌易混淆？！　交通局：研議更明確的識別標誌

▲為避免「智慧停車收費格位」識別標誌、與「身心障礙專用停車格」標誌發生混淆，台南市交通局將與業者研議更明確的識別標誌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為避免「智慧停車收費格位」識別標誌、與「身心障礙專用停車格」標誌發生混淆，台南市交通局將與業者研議更明確的識別標誌，避免民眾誤停身障格位，或因疑慮不敢使用智慧停車格位。

交通局局長王銘德表示，為推動台南市智慧城市政策，並提升停車格位使用效率，市府與宏碁智通公司合作建置2000席「智慧路邊停車計費系統」，利用車牌辨識與先進資通訊技術，將原有路邊停車格升級智慧化。

上線初期為利於辨別，並提醒駕駛人停放「智慧停車格」時不會再收到紙本繳費單，交通局與宏碁智通公司共同研議設計「藍底、白色三角形線條」的識別標誌，繪設於所有智慧停車格內。

台南市停車管理處處長黃俊傑指出，依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，身心障礙者專用停車格中皆應繪有「身心障礙者」圖案，惟不論大小、尺寸、劃設位置均與台南市智慧停車格繪製之「藍底、白色三角形線條」顯有差異，稍加留意即可明確辨別。

交通局長王銘德說，交通局未來將加強宣導「智慧停車識別標誌」，同時也會持續與業者研議改善，避免民眾誤解，影響停車。

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