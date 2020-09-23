屏東失智男報案「機車不見了」　內埔警循零碎記憶找回

▲屏東縣內埔警分局新北勢派出所副所長孔慶玉、警員謝廷駒幫李男找回機車，讓他很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉李姓鄉民找不到平常騎用機車，向內埔警分局新北勢派出所報案，警方根據他報案內容，發現其遺失機車應該不遠，加強搜巡他工作地附近路段，在報案15分鐘後，由副所長孔慶玉及警員謝廷駒在東勢村產業道路尋回該部車輛。

孔副所長表示，李男走進派出所，向值班員警表示一早欲外出工作時，發現平日所使用的重型機車不見蹤影，詢問他細節時，無法回答最後使用機車時間及停放地點，懷疑他患有失智情形。

為能瞭解更多線索，警方至他住宅處查訪鄰居；鄰居向警方表示李翁長年獨居，平時靠耕田維生，因患有失智及重聽，溝通方面顯有困難。

警方得知他作息正常，僅在住家與農田間往來，故以兩地間路段為中心擴大向外搜尋，經過15分鐘巡視後，孔員在村莊旁的鄉間農路發現遺失的機車。見愛車被尋獲，李翁開心地大讚警方辦事效率極佳，令人敬佩。

分局長蔡耀順表示，轄內老年人口比例較多，時常有許多需要警消人員協助的案件，民眾如有發現此類情事，可撥打110或內埔分局勤務中心（08）-7796801進行通報，將派員前往協助或通知相關社福單位；另呼籲家中如有年長者，家人應多注意關心年長者的生活起居，申請愛心手鍊，確保全安。

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