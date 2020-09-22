紐約一警察被爆是「中國間諜」　陸外交部控抹黑

▲ 美國紐約一名西藏裔警察被控是中國間諜。圖為示意圖，非當事人。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

美媒報導，一名藏裔紐約警察被控為中國領事館提供在美藏人情報，遭聯邦檢察官起訴。面對美方的指證歷歷，中國大陸外交部發言人汪文斌回應稱，這是存屬捏造的欲加之罪，否認中國有透過該警察在紐約從事間諜活動。

據《紐約時報》報導，美國聯邦檢察官周一以「非法為中國政府充當代理人」的罪名，起訴一名33歲的紐約警察。長達25頁的起訴書中，強調該名警察被中國官員吸收，從2014年起，在命令下報告紐約藏人的活動。

美國官員表示，該警察是現年33歲的白馬達傑·昂旺（Baimadajie Angwang，音譯），為歸化的藏裔美國公民，已經遭到拘捕，該員曾擔任巡警，近期在紐約皇后區111分局任社區事務警官。

美國聯邦檢察官還說，昂旺曾邀請中國官員參加紐約市警察局的活動，以接觸到高級警官，另他除了是警察之外，還是美國陸軍預備役上士，擁有「祕密」級別安全許可，能夠接觸到更機密的訊息。

對此，汪文斌表示，美方有關的指控純屬捏造，所謂的起訴書充斥著「似乎」、「可能」等臆測，完全是欲加之罪，美方蓄意抹黑中國駐美領事機構和人員的圖謀不會得逞。

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