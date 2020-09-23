21屁孩尋仇殺錯人「海陸兵慘死」！槍手無期徒刑改判22年

記者柯沛辰／綜合報導

屏東兩派屁孩臉書互嗆談判，結果尋仇時「認錯人」，錯殺海軍陸戰隊23歲上兵何勝文。家屬痛心的是，39歲主嫌洪偉智在法庭上沒有一句道歉，還反嗆「我都殺人了，也不差再殺你一個」。法官審理後，一審依殺人等罪判處無期徒刑，但高雄高分院二審認為洪不是直接故意殺人，改判22年徒刑，全案仍可上訴。

2018年6月2日，海軍陸戰隊上兵何勝文開車返回營區，不料途經潮州鎮延平路時，無故遭多輛車攔截槍殺。檢警追查發現，起因竟是25歲王念平、22歲鄞子翔兩派人馬談判鬥毆，但王派一方「認錯人」，導致死者何勝文遭射殺枉死。

▲屏東潮州群眾鬥毆2死3傷，21人通通被警方帶回。（圖／資料照）

全案起於鄞子翔不滿李姓女友提分手，打傷女方並強拍裸照。李女的許姓閨蜜得知後，到鄞男臉書留言指責，不料卻被反嗆「破麻」，引起許女25歲男友王念平不滿，放話要撂人輸贏，最終雙方相約2日凌晨在延平路的中油加油站談判。

案發當天，王男等5人開白色賓士赴約，不料剛到加油站，隨即被鄞男人馬持棍棒毆打、砸車，導致20歲黃姓友人重傷腦死。王男決心復仇，集結10多人再約同日凌晨3點在延平路的亞伯加油站談判，不料一見被害人何勝文開車經過，竟誤認是鄞男車輛，一擁而上攔車。

▲海陸兵何勝文路過被誤認仇家，遭槍殺慘死。（圖／資料照）

當時一行人持棍棒砸車攻擊，何勝文搞不清楚狀況，就隨即遭主嫌洪偉智持槍射擊，還被拖下車痛毆。不過，王念平很快發現認錯人，打算要帶人離開，不料洪偉智發現何勝文在打電話，認為對方是要找人助陣，立刻又補開1槍，導致何大量出血身亡。

事後，眾人一哄而散，洪偉智也展開逃亡，但警方歷時5天追蹤，順利掌握情資。由於洪偉智人稱「瘋面仔」，除了吸毒，脾氣還很火爆，先前曾開槍與他人火拼，所以警方攻堅時不敢大意，配備盾牌全副武裝，怎料洪偉智睡眼惺忪、毫無防備，突然被破門壓制在地，還苦苦哀求說自己不會反抗，求警方不要開槍。

▲警方攻堅逮人，洪偉智求饒「別開槍」。（圖／資料照）

法院審理期間，洪偉智未曾有過一句道歉，還嗆家屬「我都殺人了，也不差再殺你一個」。家屬錯愕之餘，不禁痛批洪泯滅人性、毫無教化可能，公然嗆聲要殺被害者家屬，難道還有教化可能？希望法官能判處死刑，還無辜的何勝文一個公道。

屏東地院審理後，主嫌洪偉智一審被依殺人等罪判處無期徒刑，王念平則依傷害罪判刑2年，其餘9人分別判處5個月到1年2個月不等。不過，高雄高分院二審認為，洪不是直接故意殺人，但仍可預見開槍可能導致被害人死亡，屬於間接故意，因此改判22年徒刑。

至於其餘被告，考量部分已與家屬達成和解，改判王念平1年10個月、林政緯1年、童楓庭及李昌諭各6個月，可易科罰金。

▲開槍主嫌洪偉智去年7月在法庭上怒嗆家屬。（圖／資料照）

▲何勝文簽志願役扛家計，不料收假返營途中遭錯殺冤死，讓家屬悲痛萬分。（圖／翻攝當事人臉書）

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