枋寮通訊行前疑似爆裂物虛驚一場　註明「不許打開會爆」原因曝

▲屏東縣枋寮鄉一家通訊行前出現一瓶疑似爆裂物，原來是一連串巧合造成的虛驚，圖刑事局人員進行處置。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉一家通訊行門口22日早上發現一瓶塑膠藥罐，上頭寫「不許打開、會爆」字樣，轄區的枋寮警分局獲報派員趕往查看，初步檢視藥罐外觀，未發現引信等裝置，為求慎重，立即拉起封鎖線，派員在場警戒，火速通報刑事局防爆小組到場排除，並調閱監視系統調查，發現係拾荒婦人經過掉落，而真正持有人因瓶內裝有液態維他命，怕家人誤開爆裂受傷，才寫下前述字樣，一連串的巧合，引來一場大虛驚。

▲▼通訊行前塑膠瓶、「不許打開會爆」字樣。

枋寮警方於今天上午11時許接獲民眾報案，指轄區某通訊行前發現1個塑膠瓶，瓶身上有「不許打開 會爆」字樣，警方火速派員趕到現場，立即拉設封鎖線警戒，並通知防爆小組處理，並將疑似爆裂物帶往枋寮漁港空曠地處置。

隨即調閱案發地四周監視器進行調查，發現該藥罐係9月20日凌晨4時許，由62歲湯姓拾荒婦人從其資源回收袋中掉落該處。由於湯婦當天沿中山路各商店拾荒，不知道正確拾獲地點，亦不知道何時掉落。

轄區的蔣姓鄉民看到相關媒體報導，於下午13時30分許主動枋寮警分局說明，表示他在該白色藥罐裝有液態維他命C，因家人曾有打開瓶子受傷情形，這次怕家人又誤開玻璃爆裂受傷才會在瓶上寫下「不許打開 會爆」警語，並放置家門口準備讓資源回收載走，不料卻被湯婦人撿走，看到媒體報導，才知茲事體大，趕緊向警方說明經過。讓大家鬆了一口氣。

分局長黃國源表示，老婦人平日靠拾荒維生，由於轄區派出所員警平日對轄內人口落實掌控及保持警民友好聯繫，才能迅速釐清該案。

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